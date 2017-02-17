17.02.2017 16:30:32

İkinci Bahar Yaşlı Merkezi açıldı

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını benimseyen Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin bir süredir çalışmaları devam eden İkinci Bahar Yaşlı Merkezi açıldı.

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Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını benimseyen Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin bir süredir çalışmaları devam eden İkinci Bahar Yaşlı Merkezi açıldı.Odunpazarı Belediyesi tarafından Emek Mahallesi Bengül Sokakta bulunan Zümrüt Park içine inşa edilen İkinci Bahar Yaşlı Merkezi, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nin açılışına, CHP Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Gaye Usluer, Utku Çakırözer, Okan Cemal Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demirbilek, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Gazeteci Ayşenur Arslan, Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, daire müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı."60 yaş ve üzeri bireylerin gün boyu ihtiyaçları giderilecek"Çok amaçlı salon, faaliyet salonu, kuaför salonu, sağlık birimi, mescit, yemek salonu, mutfak, güvenlik ve idari birimlerden oluşan İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde ayrıca 60 yaş ve üzeri bireylerin günlerini doğal hayat içerisinde geçirebilecekleri bahçe oturma grupları, kamelyalarla düzenlenen bir de park bulunuyor. İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel ve ruhsal durumlarına bağlı olarak, beceri ve el sanatları çalışmaları, sağlıklı yaşam- beslenme desteği, bireylerin hayatına anlam katabilecek programlar, kütüphane, kuaför hizmetleri, aile bireyleri ile daha iyi ilişkiler kurabilmesi için gerekli destek ile sosyal faaliyetler üzerine çalışmalar yapılacak. Odunpazarı Belediyesi, İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin gün boyu ihtiyaçlarını giderecek ve temin edecek."Bu merkezi tamamen öz emek ve öz sermayemizle yaptık"Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Türkiye'de ve Eskişehir'de yaşlanan bir nüfusun olduğunu, devletinde sosyal devlet olma yolundan çıktığı için ciddi anlamda yaşlıların sorunları olduğunu söyledi.İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nin açılışında konuşan Başkan Kazım Kurt, Eğer aile bireyleri merhametli değilse yaşlanan yaşlılarımız, kırk yıl çalıştıkları devlet tarafından maalesef yaşlandıktan sonra dışlanıyorlar. Aranmıyor, sorulmuyor ve çok güç koşullar altında, çok uzun süre yaşaması gerekirken, ömründen biraz daha kısalarak yaşamını sürdürüyor. Bunu engellemenin yolları vardır. Öncelikle sosyal devletin insan onuruna yaraşır bir sosyal yardımlaşma düzenini kurmaktır. Bu da sosyal demokratların işidir. Şimdiye kadar bu ülkeyi yönetenler bunu beceremedi. Sorumlu şimdiye kadar yönetip de çözemeyenlerdir, ama biz bu noktaya dikkat çekiyoruz" dedi.Eskişehir'de de yaşlıların olduğunu, devlet tarafından sahip çıkılmadığını belirten Kurt, emekli maaşı ile geçinemeyen yaşlılarımız, ek iş arıyor. Oysa onlar 30 yıl, 40 yıl çalıştıktan sonra ömrünün son dönemlerinde insan gibi yaşamak istiyor. Maalesef biz bunu veremedik. Odunpazarı Belediyesi olarak biz bu konuda iddialıyız. Bunun çözümü noktasında herkesi göreve davet ediyoruz. Bugün burada başladığımız hizmet bu işin başlangıcıdır. Dikkat çekmektir, uyarmaktır. İnşallah seneye Yaşlı Bakım Merkezimizin Yatılı Ünitesini yaparak bitireceğiz. Ve biraz daha fazla görevimizi yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.Odunpazarı Belediyesi olarak bu tür projeleri tek tek hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Kurt şunları söyledi;"Kreş çocuklar için dikkat çekici bir noktaydı, Aşevi yoksullar için dikkat çekici bir noktaydı, Halk Market insan onuruna yaraşır bir sosyal yardım modeli idi ve Türkiye, Eskişehir bunları tartıştı. Çünkü şimdiye kadar görmediler ve tartışsınlar. Bizim projelerimizin tartışılmasından biz rahatsız değiliz, ama tartışanlar rahatsız. Çünkü Odunpazarı'nda farklı şeyler oluyor. Odunpazarı'nda çok farklı bir belediyecilik uygulanıyor, daha da uygulanacak. Umarım bu sonsuza kadar devam edecek. Bugün bu birim, küçük bir birim. Gündüz bakım evi gibi işleyecek ve yaşlılarımızın sosyalleşmesine katkı sunacak. Umarım Emek Mahallesi'nin ihtiyacını giderir. Emek Mahallesi'ndeki yaşlı hemşehrilerimize bir farkındalık oluştururuz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu birimin açılması konusunda çaba gösteren bütün Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ciddi bir kurumu çok kısa sürede gerçekleştirdik. Dışarıdan almış olduğumuz katkı payı çok azdır, tamamen öz emek ve öz sermayemizle gerçekleştirdik. Hepinize tekrar teşekkür ediyor ve hayırlı olsun diyorum."İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'ne başvurmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İkinci Bahar Yaşlı Merkezinden üye kayıt formlarını temin edebilir.