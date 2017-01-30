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İki yakanın çocukları ataları için buluştu
30.01.2017 13:10:59

İki yakanın çocukları ataları için buluştu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlediği, 1923 yılında gerçekleşen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'ni konu alacak olan 'Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri' çerçevesinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu alandan denize karanfil bırakıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlediği, 1923 yılında gerçekleşen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'ni konu alacak olan "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" çerçevesinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu alandan denize karanfil bırakıldı.

Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka ile Yunanistan'a göç etmiş mübadillerin ve Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmiş mübadillerin çocukları ve torunları katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Yunanistan Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Sonrasında bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bilindiği gibi 1923 yılında gerçekleşen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'ye doğru yapılan en önemli göçlerden biridir. Bu zorunlu göç dolayısıyla gemiler dolusu binlerce insanımız doğdukları toprakları bırakarak, yeni bir hayat kurmak için Tekirdağ Limanı'na gelmişlerdir. Bundan dolayıdır ki 94 yıl önce limanımız ayrı coğrafyaların, ayrı kültürlerin, insanlarının acılarına tanıklık ederek herkesi kucaklamıştır" dedi.

Mübadele Sempozyumu'na büyük bir önem verdiklerini belirten Başkan Albayrak, "Bir hazırlık yaparak bu günlere geldik. 3 gün sürecek olan bu sempozyumda, mübadelenin getirdiği konular, o günlerde yaşanan sıkıntılar, konuşulacak ve sonunda kitap haline getirip topluma kazandırmayı düşünüyoruz. 30 Ocak 1923 gününe şöyle bir geri dönersek, o günkü fotoğraflara şöyle bir bakarsak, o insanların bu sahilde çektiği sıkıntıların ve sadece Marmara Bölgesi'nde 260 bin civarında insanın mubadil olduğunu düşünürseniz, çekilen sıkıntıları görmek daha da değerli oluyor. Geldiğimiz noktada çok önemli bir konuyu fiiliyata geçirmenin mutluluğu içersindeyiz. Uygulayacağımız Miras Atölyesi 2 projesiyle Şarköy'de Uçmak Dere'de 57 tarihi evi, ve çeşitli köylerde bir çok kilise ve evleri onararak o yerlerin tarihi yapısını ortaya çıkartmak için büyük çalışmalarımız var" diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, ise konuşmasında, "İnsanların yurt edindikleri yerde, istediklerince yaşamaları bir insan hakkıdır. Zorla insanları siyasi yada ekonomik nedenlerle ama en acısı savaş nedeniyle bir yerden bir yere zorla göç ettirmek, bir insanlık ayıbıdır. 94 yıl önce birileri gitti, birileri geldi. Gidenler bu toprakları çocuklarına torunlarına anlatarak zaman geçirdiler, gelenler ise memleket diye geldikleri topraklardan bahsettiler. Bende mübadele ile gelen bir ailenin evladıyım. Bu sempozyum bir vesile olsun, iki toplum arasındaki kardeşlik köprüsüne katkı versin" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, 94 yıl önce yüzbinlerce insanın doğdukları yerlerden zorla bir daha geri dönmemek üzere koparıldıklarını söyleyerek, "Topraklarını, evlerini, işlerini, atalarının mezarlarını, anılarını orda bırakarak, buraya acılarını, hüzünlerini, kaygı ve korkularını taşıdılar. Bu topraklar, bu deniz, bu liman bu acıların çoğuna tanık oldu. Burada tarihi bir gün yaşıyoruz, üzerinden 94 yıl geçmesine rağmen Tekirdağ'da böyle bir etkinlik yapılmadı, mübadiller ilk defa anılıyor. Bu gün Türkiye'nin değişik yerlerinden, Yunanistan'dan mübadiller Tekirdağ'da buluşuyor" dedi.

Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Sefer Güvenç de, Yunanistan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uyguladığını belirterek, mübadillerin çocukları ve torunları olarak Yunanistan'a vizesiz seyahat etme istekleri olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında bir anlaşma sağlanarak bunun gerçekleşebileceğini anlattı.

Konuşmaların ardından, mübadeleyle gelenlerin gemilerden indiği, gidenlerin ise gemilere bindiği alandan mübadillerin anısına denize çelenk bırakıldı ve karanfiller atıldı.

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