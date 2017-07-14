14.07.2017 09:55:16

İki ülkeden dev anlaşma! Birlikte üretecekler

Fransa ve Almanya, mevcut filolarını yenilemek için ortak savaş uçağı projesi geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Paris'teki Elysee Sarayı'nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında, 19. Fransa ve Almanya Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı yapıldı.

Taraflar, toplantıda savunma ve güvenlik iş birliği konusunda yeni adımlar atılması yönünde görüş bildirdi.

SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİNDE GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDILAR

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "İki ülke 2018'in ortalarına kadar yeni savaş uçağı geliştirilmesi için yol haritası hazırlanması konusunda görüş birliğine vardı." ifadesi kullanıldı.

Almanya ve Fransa, iki ülkenin ortak yapımı Tiger taarruz helikopterleri ile havadan karaya taktik füzelerinin yeni modellerinin üretilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Tarafların ayrıca ortak ağır tank ve top üretimi konusunda mutabakata vardığı, söz konusu anlaşmaların 2019'dan önce imzalanacağı kaydedildi.