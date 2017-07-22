22.07.2017 10:54:08

İki ülke arasında ipler geriliyor!

İtalya’nın Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello, Kurz'un açıklamalarına atıfta bulunarak, 'Öyle bir açıklama ki ben bunu bir Nazi'den beklerim' dedi.

İtalya'nın Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz'un Lampedusa Adası'yla ana kara arasındaki feribot seferlerinin durdurulmasına ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak, "Öyle bir açıklama ki ben bunu bir Nazi'den beklerim, bir AB ülkesinin resmi temsilcisinden değil" dedi.

Avusturya ve İtalya arasında iki ülkeyi bağlayan Brenner sınır geçişi üzerinden başlayan gerginlik, Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz'un Akdeniz'de bulunan Afrika'ya en yakın İtalyan adalarına ulaşan sığınmacıların ana karaya geçmelerini sağlayan feribot seferlerinin durdurulmasına yönelik yaptığı açıklamayla yeniden tırmandı.

İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuşan Lampedusa Belediye Başkanı Martello, Kurz'un açıklamalarını eleştirerek, "Öyle bir açıklama ki ben bunu bir Nazi'den beklerim, bir AB ülkesinin resmi temsilcisinden değil. Kurz, Lampedusa'nın büyüklüğünü bilmiyor ve bu adada kendini Avrupalı hisseden 6 bin kişinin yaşadığını unutuyor." ifadelerini kullandı.

Martello, bölgede yaşanan sıkıntılara değinerek, "Bakan Kurz'un açıklamalarından anlıyorum ki, kendisi burada göçmenlerin gelişini, nasıl koşullardan kurtarılarak Lampedusa'ya geldiğini, bu ada ve sakinlerinin onları ağırlamak için ne kadar çok çabaladığını bilmiyor" diye konuştu.

"Kurz, Lampedusa'yı göçmen hapishanesi yapmak istiyor"

Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella da sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, Lampedusa'yı göçmenlerin hapsedilmesine hazır bir kampa dönüştürmek istiyor. Bu, arzuladığımız Avrupa değil” dedi.

Dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Avusturya Devlet Televizyonu ORF'ye konuşan Kurz, sığınmacıların, Lampedusa Adası'ndan, İtalyan ana karasına ulaşmalarını sağlayan feribot seferlerinin durdurulması gerektiğini söylemişti.