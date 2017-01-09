09.01.2017 23:15:51

İki lider yeniden bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre'deki görüşmelerde yeniden bir araya geldi

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre'deki görüşmelerde yeniden bir araya geldi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre'de sabah saat 09.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda "Mülkiyet" ve "Yönetim ve Güç Paylaşımı" başlıklarını ele aldı. Teknik heyetler kendi aralarında toplanıp, uzlaşıları artırmaya dönük çalışma yaptı. İki lider Cenevre saatiyle 13.00'de görüşmeye ara verirken, çalışmaya devam eden müzakere heyetleri "Mülkiyet" konusunda teknik konuları ele aldı. Görüşmelere ara verildiğinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yoğun günler yaşanan İsviçre'de her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.Müzakereci Özdil Nami de, müzakereler nedeniyle Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Ergürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyetleri bilgilendirdi.Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, saat 17.50'de (TSİ 19.50) yeniden bir araya geldi. İki lider, akşam saat 20.30'da da Cenevre'de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.