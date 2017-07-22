22.07.2017 16:56:17

İki lider Karabağ'ı görüştü

Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ sorununu değerlendirdiği belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşme kapsamında, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının çözümüyle ilgili konular ele alındı" denildi.

İki ülke lideri ayrıca Azerbaycan ile Rusya arasında stratejik partnerlik ilişkilerinin varlığını teyit ederek siyasi, ekonomik, insani ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin başarıyla geliştiğinin altını çizdiler.

Açıklamada, "Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel sorunlarla ilgili görüş değişimi yapıldı. İki ülke lideri, Azerbaycan ile Rusya arasındaki dost ve stratejik partnerlik ilişkilerinin gelecekte de gelişmeye devam edeceğinden emin olduklarını dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da son 24 saatte 132 kez ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Ermenistan silahlı güçleri üyeleri gün boyu 132 kez ateşkesi ihlal etti" denildi.