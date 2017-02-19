19.02.2017 13:10:18

İki günde 375 roket mermisi atıldı

Afganistan, Pakistan ordusunun son iki günde Afganistan'ın sınır vilayetlerine 375 roket mermisi attığını açıkladı.

AA'nın haberine göre, Afganistan, Pakistan ordusunun son iki gün içinde Afganistan'ın sınır vilayetlerine 375 roket mermisi attığını duyurdu.

Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayeti valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Pakistan sınır birliklerinin Nangarhar'ın Lal Pur ilçesine son 2 günde 375 roket mermisi attığını, atmaya da devam ettiğini söyledi.

Roket mermilerinin bir kadınla 2 çocuğun hayatını kaybetmesine, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğunu belirten Hogyani, bölgede 300 ailenin evlerini terk ederek başka ilçelere sığınmak zorunda kaldığını bildirdi.

Artan gerginlik nedeniyle Afganistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kadamşah Şahim'in Nangarhar vilayetine geldiğini ifade eden Hogyani, sınıra çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini kaydetti.

Afganistan İcra Kurulu Başkanlığı Sözcü Yardımcısı Cavid Faisal de "Hiçbir ülkenin Afganistan'a askeri müdahalesine izin vermeyiz, karşılığını misliyle veririz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'ın Kabil Büyükelçisi Ebrar Hüseyin'in bakanlığa çağrıldığı, kendisine söz konusu saldırılardan duyulan rahatsızlığın iletildiği kaydedildi. Açıklamada, Afganistan hükümetinin saldırıları şiddetle kınadığı belirtildi.

GERGİNLİĞİN NEDENİ

Pakistan'ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi'nde iki gün önce sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

IŞİD'in üstlendiği saldırıdan kısa süre sonra İslamabad yönetimi, saldırının Afganistan topraklarında planlandığını savunarak iki ülke arasındaki Torkham sınır kapısını da tehdit gerekçesiyle belirsiz süreyle geçişlere kapatmıştı.

Pakistan ordusu da Kabil yönetimine 76 kişinin isminin yer aldığı bir listenin verildiğini ve bunların yakalanıp Pakistan'a gönderilmesi talebinde bulunulduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler de türbeye yönelik saldırıyı kınayarak iki ülkeye terörle mücadelede iş birliği yapmaları çağrısında bulunmuştu.

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