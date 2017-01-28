28.01.2017 03:16:23

İki futbolcu daha 'evet' dedi

Milli futbolcular Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu da referandumda evet diyecek...

Ajanslarda yer alan habere göre; Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in anayasa referandumu için sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasına Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu'ndan destek geldi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, eski futbolcu Tanju Çolak'ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tanju ağabey güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım" ifadelerini kullandı.

​Töre, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'na çağrı yaptı. Çalhanoğlu da, "Gökhan kardeşim, mesajını aldım. Vatanımız için, milletimiz için, büyük Türkiyemiz için ben de varım" sözleriyle oyunu açıkladı.

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