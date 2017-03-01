01.03.2017 10:27:23

İki dev çınar aynı sahnede anıldı

Konak Belediyesi, Türk Edebiyatının iki dev ismi Nazım Hikmet Ran ve Yaşar Kemal'i aynı sahnede andı.

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Konak Belediyesi, Türk Edebiyatının iki dev ismi Nazım Hikmet Ran ve Yaşar Kemal'i aynı sahnede andı.Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezinde düzenlenen Nazım'dan Yaşar Kemal'e adlı etkinliğe İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. 15 Ocak 1902'de doğan Şair Nazım Hikmet Ran ve 28 Şubat 2015'te yaşamını yitiren Roman Yazarı Yaşar Kemal için düzenlenen ortak anma gecesinde, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Şebnem Doğruer, Raci Öksüz, Özlem Başkaya ve Yusuf Köksal iki ustanın yaşamını tiyatral bir anlatımla izleyiciye sundu. Şiir, roman, senaryo ve öyküleriyle edebiyatta önemli izler bırakan iki çınarın hayat hikayelerinin dile getirildiği gece duygu dolu anlara sahne oldu. İki yıl önce 91 yaşında hayata veda eden Yaşar Kemal ve 54 yıl önce 61 yaşında memleket hasretiyle ebediyete göç eden Nazım Hikmet'in aynı sahnede özlem ve saygıyla anıldığı etkinliğin kapanışında Nazım'ın 'Karlı Kayın Ormanında' ve 'Davet' şiirleri seyirciler tarafından ayakta alkışladı.