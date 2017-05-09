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İki bacağını kaybetti hayallerinden vazgeçmedi
10.05.2017 08:23:45

İki bacağını kaybetti hayallerinden vazgeçmedi

Geçtiğimiz yıl Manisa'nın Soma ilçesinde bir tırın altında kalarak iki bacağını birden kaybeden 17 yaşındaki liseli Mizgin Çaça azmiyle hayata tutundu. Her insanın bir engelli adayı olduğunu gösteren ve yaşadıklarıyla örnek teşkil eden Çaça, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda İHA'ya yaşadığı acı dolu bir yılı anlatarak, 'Her insan bir engelli adayıdır. Engel olmayın.' dedi.

Geçtiğimiz yıl Manisa'nın Soma ilçesinde bir tırın altında kalarak iki bacağını birden kaybeden 17 yaşındaki liseli Mizgin Çaça azmiyle hayata tutundu. Her insanın bir engelli adayı olduğunu gösteren ve yaşadıklarıyla örnek teşkil eden Çaça, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda İHA'ya yaşadığı acı dolu bir yılı anlatarak, "Her insan bir engelli adayıdır. Engel olmayın." dedi.

7 Mart 2016 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte okuldan eve dönerken Gaziosmanpaşa Caddesi'nde şoförler odası yanındaki İhsan Kutlusoy Sokak'a dönüş yapan bir tırın altında kalan Mizgin Çaça Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Burada yapılan müdehaleler sonrasında Mizgin'in iki bacağı kurtarılamadı ve diz üstünden kesildi. 16 yaşında bir anda trafik kazasıyla hayatı kararan Linyit Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mizgin buna rağmen yaşama sevincini ve azmini kaybetmedi. Geçen bir yılda dayanılmaz acılar çeken Mizgin Çaça psikolojik tedavilerin yanısıra aile ve arkadaşlarının candan desteği ile bu zor zaman içerisinde bir nebze olsun hayata tutunarak okuluna geri döndü.

Hayatını karartanlardan hesap sorulmasını istiyor

16 yaşında hayatının baharında şehir içersinde tırın girmemesi gereken sokakta ayaklarından olduğunu belirten Mizgin Çaça, "Benim çok güzel hayallerim vardı. Ama bu hayallerim o tırın altında yok oldu gitti. Geçen bu süreçte beni bacaklarımdan eden sorumlular hakkında dava bile henüz başlamadı. Eğer bu ülkede adalet varsa benim için de tecelli edecektir. Ben daha 16 yaşında bir tekerlekli sandalyeye mahkum olduğum zaman beni bu hale koyan insanlar gülüp eğlenirken ben hergün hastane köşelerinde 'ayaklarımı istiyorum' diye ağlıyordum. Adaletin benim için de çalışmasını istiyorum. Ben arkadaşlarımla sürekli vakit geçiremiyorum. Sürekli hastane köşelerinde olmak istemiyorum. Adalet çalışıyor var, ancak benim için neden yok gibi." dedi.

Ailesinin çabalarıyla protezlerine kavuştu

İnşaat işçisi babasının kira olan evlerinin yanısıra 3 kardeşiyle birlikte ağır aile külfetinin yanında maddi desteği olmamasına rağmen canını dişine takarak kendisine protez taktırdığını belirten Mizgin, "1 yıl boyunca sürekli hastanelerdeydim gençliğimi yaşamam gereken yerde günümü hastanelerde geçiriyorum. Yinede hayat enerjimi kaybetmedim Yaşadıklarıma rağmen mutluyum. Yaşam enerjimi kaybetmedim. Protezlerim takıldı. Şu anda alıştırma aşamasındayım. Zamanımın çoğu tekerlekli sandalye ile geçiyor. Protezlerime alışma süreci biraz zor olacak. Adımlarımı atmaya başladım. Arkadaşlarımın ve ailemin bu konuda desteklerini görmezden gelemem. Okulumu da çok seviyorum. Herkes çok yardımcı oluyorlar. Hepsine minnettarım." diye konuştu.

"Her insan bir saniye sonra engelli olabilir"

Her insanın bir engelli adayı olduğunu belirten Mizgin, "Ben 16 yaşıma kadar hiçbir engeli olmayan biriydim. Ancak bir gün her insan benim gibi bir engelli olabilir. Ancak yaşamak çok güzel. Kader de diyebiliriz. Bu yüzden engellilerin hayatlarını zorlaştırmayalım. Engel olmayalım. Engelleri hep birlikte aşalım. O ana kadar hiçbir engeli olmayan bir insandım. Birdenbire saniyeler içersinde tüm hayallerim alt üst oldu. Zor günler geçirdim. Psikolojik tedaviler oldum. Arkadaşlarım, ailem, okulumun büyük destekleri oldu. Herkes bir engelli adayıdır. Bize acıyan gözlerle bakmayın kaldırım kenarlarına araç park etmeyin. Emin olun bu ah vah etmenizden daha faydalı olacaktır. Biz engelli değiliz, bize engeli olmayan insanlar engel oluyorlar. Yollarımızı kapatıyorlar, haklarımızı işgal ediyorlar. Sonrada engelli olan biziz. Bizi engelliymiş gibi yapan sizsiniz. Siz ne biliyorsunuz ki bir saniye sonra bizim gibi olmayacağınızı. Biz sizlerden çok daha güçlüyüz. Bunlara rağmen hayata direnip savaşıyoruz." dedi.
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