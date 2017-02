26.02.2017 11:01:00

'İki Aşk Adamı Bir Virtüöz'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Vakfı Kadınlar Birliği, öğrenci burslarına destek olmak amacıyla düzenledikleri etkinlikte İlhan Şeşen, Kürşat Başar ve Burçin Büke'yi aynı sahnede buluşturdu. Geceye katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve EBSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, eğitim için bütün çabanın Atatürkçü gençler yetiştirmek için olduğunu söyledi. Yorgancılar ayrıca Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Vakfı'na yapılan saldırıyı bir kez daha kınadı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Vakfı Kadınlar Birliği, öğrenci burslarına destek olmak amacıyla düzenledikleri etkinlikte İlhan Şeşen, Kürşat Başar ve Burçin Büke'yi aynı sahnede buluşturdu. Geceye katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve EBSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, eğitim için bütün çabanın Atatürkçü gençler yetiştirmek için olduğunu söyledi. Yorgancılar ayrıca Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Vakfı'na yapılan saldırıyı bir kez daha kınadı.Kuruluşundan bu yana geçen 18 yılda eğitime destek için binlerce gencin hayatına dokunan EBSO Vakfı Kadınlar Birliği, aynı amaçla yine muhteşem bir organizasyona imza attı. Her yıl yüzlerce gencin burs almasını sağlayan EBSO Vakfı Kadınlar Birliği, bu kez "İki Aşk Adamı Bir Virtüöz" adıyla düzenledikleri etkinlikte Türkiye'nin en önemli müzisyenleri İlhan Şeşen, Kürşat Başar ve Burçin Büke'yi aynı sahnede buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezindeki (AASSM) konserde üçlüye kontrbas sanatçısı Uğur Yalçın da eşlik etti. Ankara'dan Abim Gelmiş, Ellerimde Çiçekler gibi dillerden düşmeyen şarkıların peş peşe söylendiği gecede AASSM'yi dolduran sanatseverler Şeşen'e eşlik etti. EBSO Vakfı Kadınlar Birliği üyeleri sahnede Memleketim ile İzmir Marşını sanatçılarla birlikte seslendirdi. Konserden elde edilen gelir, EBSO Vakfı'nın lise ve üniversite öğrencilerine verdiği burslar hesabına aktarıldı.Nitelikli eğitimEğitime destek için gerçekleştirilen geceye katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası ve EBSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, konuşmasında sanata ve sanatçıya verdiği önemi vurgulayarak "Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Vakfı'na yapılan yangın sabotajını şiddetle kınadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Birbirimize inancımızı, sabrımızı, anlayışımızı ve iyi niyetimizi muhafaza ettiğimiz takdirde bütün bunların üstesinden geliriz" dedi. Bugün dünyanın üretimde 4. Sanayi Devrimini konuştuğunu belirten Yorgancılar, "Ancak bunu gerçekleştirmenin bir tek yöntemi ve yolu nitelikli eğitimden geçer. Buradaki bütün çaba, nitelikli, vatanını milletini seven, Atatürkçü gençler yetiştirmek için. Söylenecek çok şey var ama en güzel şeyi buraya katılarak siz söylediniz, destek verdiniz" diye konuştu.Umutsuz olmayalımEBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı İhsan Özduran da, toplumları ayakta tutan en önemli yapı taşlarından biri olan sanatın; alkışlandıkça güçlenen, güçlendikçe parlayan, parladıkça etrafını aydınlatan kuvvetli bir ışık ve büyük bir aşk olduğunu ifade etti. Ülke olarak zor dönemlerden geçerken eğitime ve sanata her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun bilinciyle insanların üzerilerine düşen bütün görevleri sanatçı duyarlılığı içinde ve aşkla gerçekleştirdiğinde umudun var olacağını söyleyen Özduran, şöyle konuştu: "Kutsal vatanımıza, bayrağımıza ve cumhuriyetimize duyduğumuz aşk ve tüm şehitlerimizin aziz anısına saygıyla ülkemizin dirlik düzenlik içinde olduğu, ruhlarımızın ve yüreklerimizin huzur ve sükun bulduğu günlere erişmek en büyük temennimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 'Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim' sözlerinden güç alma zamanımızdır."Konserin sonunda sanatçılar ile etkinliğin gerçekleşmesi için destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi adına da başkan danışmanı Muzaffer Tunçağ'a, EBSO'nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir F Tipi Cezaevindeki mahkumlara yaptırdığı seramik plaket verildi.