30.07.2017 18:19:15

IKBY: İbadi'yi bilgilendirmiştik!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Felah Mustafa, referandum kararından önce Başbakan İbadi ve Bağdat'taki diğer yetkililerin bilgilendirildiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dışilişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, bağımsızlık referandumu kararı alınmadan önce Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve diğer yetkililerin bilgilendirildiğini belirtti.

Mustafa, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, 25 Eylül'de yapılması öngörülen referanduma Irak merkezi hükümeti başta olmak üzere komşu ve batı ülkelerin vermiş olduğu tepkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumun açık bir şekilde referanduma karşı olmadığını savunan Mustafa, tepki ve tartışmaların referandum tarihinden kaynaklandığını söyledi.

Irak Başbakanı İbadi'nin referandumun anayasaya aykırılığı ve sonucunu tanımayacaklarına yönelik verdiği sert açıklamalara değinen Mustafa, "Referandum, Kürdistan Bölgesi'nden kuşkulanan herkese bir cevap niteliğindedir. Bu yüzden referandum her şeyden önce İbadi ve Bağdat'taki yetkililerle masaya yatırıldı ve yapılacağı iletildi." dedi.

Mustafa, tepkilerin ele alınması ve sorunların diyalogla çözülmesi için Referandum Yüksek Kurulu'nun kararıyla oluşturulacak heyetin ilk önce Bağdat daha sonra komşu ve diğer ülkelerde temaslarda bulunacağını belirtti.

Irak Başbakanı İbadi, geçen çarşamba günü yaptığı açıklamada IKBY'nin düzenlemek istediği referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucun da kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu.