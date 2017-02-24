24.02.2017 23:04:56

IKBY Başkanı Barzani Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, 26-27 Şubat tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, 26-27 Şubat tarihlerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "IKBY Başkanı Mesud Barzani temaslarda bulunmak üzere 26-27 Şubat 2017 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. IKBY Başkanı, 26 Şubat tarihinde İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız, 27 Şubat tarihinde ise Ankara'da Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilecektir. Görüşmelerde Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler üzerinde durulması öngörülmektedir" denildi.