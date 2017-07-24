24.07.2017 14:17:59

IKBY: ABD baskı yapıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin tartışma sürüyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış ilişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, ABD'nin bağımsızlık referandumunun tarihinin değiştirilmesi için kendilerine baskı yaptığını söyledi. Mustafa, 25 Eylül olarak planlanan tarihi değiştirmeyi şu an için düşünmediklerini ekledi.

Referandum konusunda görüşmeler yapmak için bir haftadır Washington'da bulunan Mustafa, “Amerikan yönetiminin tarihin değiştirilmesi için Kürdistan liderliğini ikna etmek için bazı girişimlerde bulunduğu doğru. Fakat bizim kararımız, süreci 25 Eylül'de hayata geçirmek” dedi.



Mustafa, Erbil merkezli Rudaw gazetesine demecinde, Amerikalı yetkililerin Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını desteklediğini belirterek, “Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını anlıyorlar. Bizim zorlu bir geçmişimiz olduğunu anlıyorlar” dedi.

Mustafa, şöyle devam etti: “Tek sorunları tarihle ilgili. Bu konuda endişeliler. Tarih, onların programlarıyla uyumlu değil. ‘Bu durum sizin dikkatinizi dağıtabilir, IŞİD'le mücadeleye devam edemeyebilirsiniz. Bu, Irak için belirlediğimiz programlara zarar verebilir' diyorlar. Zamanlama dışında, herhangi bir referandum düzenlenmesine karşı değiller.”