09.05.2017 19:47:45

İİT Genel Sekreteri Dr. Useymin'den IRCICA'ya ziyaret

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Useymin, ziyaret kapsamında IRCICA Genel Direktörü Eren ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kültür araştırmaları merkezi olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi IRCICA'yı ziyaret etti.

IRCICA'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu sebebiyle İstanbul'da bulunan Dr. Useymin, ziyareti sırasında IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yıldız Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Doç. Dr. Eren, Genel Sekreter Useymin'i, IRCICA kütüphanesini gezdirerek kitap koleksiyonları hakkında detaylı bilgi verdi. Kuruma yaptığı ilk resmi ziyaret vesilesiyle IRCICA'da görevli araştırmacı ve uzmanlar ile tanışan Useymin'e, Eren tarafından Hücurat Suresinin 13. ayetinin yazılı olduğu bir levha hediye edildi.

Useymin de burada yaptığı açıklamada IRCICA'nın, teşkilatın kültür işlerinden sorumlu organı olarak İslam tarihi, kültürü ve medeniyeti alanında önemli çalışmalara imza attığını ve bu çalışmaları yerinde görmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Dr. Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İstanbul'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi.



