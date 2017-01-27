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İhtiyaç sahiplerinin yüzü Süleymanpaşa Belediyesi ile gülüyor
27.01.2017 15:12:18

İhtiyaç sahiplerinin yüzü Süleymanpaşa Belediyesi ile gülüyor

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hizmet verdiği alanlarda 2016 yılında yaptığı destekleri açıkladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hizmet verdiği alanlarda 2016 yılında yaptığı destekleri açıkladı.

Dost Eli Aşevi, İkram Çeşmesi, Taziye pilavı ve ziyaretleri, Ramazan Buluşmaları, Dost Eli Giyim Mağazası, İmece Kart, Evde Bakım Hizmeti, Hoş geldin Bebek Paketi, Hamile Gıda Takviye Paketi ve Kimsesizler Oteli ile 2016 yılında sosyal yardımda Türkiye'nin önde gelen belediyeleri arasına giren Süleymanpaşa Belediyesi, 2017 yılında da hizmetlerini arttırarak devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan 2016 yılı değerlendirmesinde Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yaptığı destekleri açıkladı.

Dost Eli Aşevi ile ihtiyaç sahiplerine 100 bin porsiyon sıcak yemek

Günlük 470 kişiye hizmet veren Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi her gün 125 aileye sıcak yemeklerini kapısına kadar teslim ediyor. 2016 yılı için yapılan değerlendirmede 1 yıllık süreçte yaklaşık 100 bin porsiyon sıcak yemeğin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığı ifade ediliyor.

İkram Çeşmesi'nden 100 bin bardak su ve çorba ikramı

Kış aylarında sabah 6.30 - 10.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramı ile vatandaşların içini ısıtan ikram çeşmeleri, yaz aylarında ise soğuk su ikramı ile içini ferahlatan bir yudum su oluyor. Bir yıllık süreçte yaklaşık 100 bin bardak su ve çorba ikram edilerek halka ulaşıyor.

Taziye pilavı ve ziyaretleri ile vatandaşların zor gününde de yanında

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşların zor gününde de yanında oluyor. Her matem evine ulaşan ekipler vatandaşlara zor günlerinde pilav ve ayran ikram ederek yanlarında oluyor. 2015 yılının sonlarında başlayan hizmette 1 yıllık süreçte yaklaşık 900 vatandaşın pilav ve ayran ikramı ile ziyaret edildiği belirtiliyor.

Ramazan buluşmalarında 30 günde 27 bin porsiyon iftar yemeği

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlenen mahalle iftarlarının yemekleri tamamen Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi'nde hazırlanıyor. Her yıl ortalama 27 bin porsiyon yemek ramazan ayında yapılışından paketlenmesine ve sunulmasına kadar Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanıyor.

Dosteli Giyim Mağazası 10 bin farklı kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazasında vatandaşlar tarafından bağışlanan kullanılabilir kıyafetler yıkanıp ütülenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken 2016 yılında yaklaşık 10 bin farklı kıyafet ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İmecekart ile 258 vatandaşa toplam 309 bin 600 tl alışveriş ödemesi

Süleymanpaşa'da yaşayan 258 vatandaş her ay İMECE Kart'a yatan 100 TL ile yerel esnaftan alışveriş yapma imkanı buluyor. 2016 yılında toplam 309 bin 600 TL ödeme yapılan İMECE Kartlar ile hem ihtiyaç sahipleri hem de esnafın yüzü gülüyor.

İki ekip 150 ihtiyaç sahibine evde bakım hizmeti veriyor

"Yeter ki senin yüzün gülsün" adı altında engelli, yaşlı ve toplumsal alanda yalnız kalmış bireylere yönelik başlatılan evde bakım hizmeti, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve karşılanması amacıyla kurulan iki ekip ile yaklaşık 150 ihtiyaç sahibine hizmet veriyor.

Hoş geldin bebek paketi 1 bir yılda 3 bin bebeğe ulaştı

2016 yılında Süleymanpaşa'da doğan 3 bin bebeğimize içeriğinde battaniye, bebek bezi, ıslak mendil, pişik kremi, zıbın, önlük ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat tarafından kaleme alınmış mektup bulunan "Hoş Geldin Bebek" paketi hediye ediliyor.

Hamile gıda takviyesi paketi ile daha sağlıklı nesillere

Sağlıklı nesillerin sağlıklı hamilelik ile olacağının bilincinde olan Süleymanpaşa Belediyesi 2016 yılında 2 bin adet hamile gıda takviyesi paketini daha sağlıklı nesilleri için bebek bekleyen vatandaşlarımıza ulaştırdı.

Kimsesizler oteli ile olumsuzlukların önüne geçiliyor

Soğuk kış günlerinde evsiz vatandaşlarımız olumsuzluklara karşı ekipler tarafından toplanırken Süleymanpaşa Belediyesi Kimsesizler Oteli kışı sıcak bir ortamda sıcak yemek ve duş imkanı ile geçiriyor. Şu anda 14 evsiz vatandaş Süleymanpaşa Belediyesi Kimsesizler Oteli ile kışı rahat geçiriyor.

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