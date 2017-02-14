SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İhtiyaç sahipleri için el ele verdiler
14.02.2017 15:31:15

İhtiyaç sahipleri için el ele verdiler

Ünye El Ele Derneği yıllık istişare toplantısını bir otelde yaptı.

Ünye El Ele Derneği yıllık istişare toplantısını bir otelde yaptı.

Toplantıya Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sakal, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güray Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Tuncer, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor ve dernek üyeleri katıldı.

Program dernek faaliyetlerini kapsayan slayt gösterisiyle başladı. Programda ilk konuşmayı Dernek Başkanı Adem Atik yaptı. Kısa sürede dernek olarak büyük kitlelere ulaştıklarını ve birçok ihtiyaç sahiplerine el vermenin mutluluğu içinde olduklarını belirten Dernek Başkanı Atik, "Bizlere bu yolda yardımlarını esirgemeyen başta Ünye Kaymakamlığına olmak üzere herkese teşekkür ederim. Yeni yılda yeni projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güray Yılmaz, "Hastane olarak ihtiyaç sahibi insanlar için tüm imkanları kullanıyoruz, özellikle uyuşturucu bağımlılarına karşı mücadele de daha etkin davranıyoruz. Madde bağımlılığı bir hastalıktır ve bu kişileri yeniden hayata kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Tuncer yaptığı açıklamada, "Alternatif cezaların infazını yapan kurum olarak madde ve uyuşturuşu bağımlılarını bir hasta olarak görüyoruz. Bunun için onları topluma kazandırabilmek adına hizmet veren bir kurumuz. El Ele Derneği ile birçok projeye el attık: Tiyatro, sanat ve sporla gençlerimizi buluşturduk ve gençlerimizi topluma kazandırabilmek için El Ele Derneğimiz ile işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilay Ordu Şube Başkanı Cengiz Keskin, madde bağımlılığına karşı bilinçlenmenin küçük yaşta başlaması gerektiğini vurguladı. Keskin, en büyük hedeflerinin Ordu ve Giresun'da olmayan AMATEM merkezi kurmak olduğunu ifade etti.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerin hep içersindeyiz. Belediye olarak bizler de vatandaşımıza en iyiyi sunarken sosyal sorumluluk projelerimizle de farkındalık oluşturuyoruz. El Ele Derneğimizle de birçok projede ortaklık yaparak destek sunduk ve sunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise El Ele Derneği'nin yapmış olduğu çalışmalara değinerek bu çalışmalara sözde değil fiilen katılım olması gerektiğini kaydetti. Güney, "Ünye Kaymakamlığı olarak en büyük sorumluluğu biz alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak kadar, madde bağımlılığıyla mücadele etmenin ve ülkelerinin zor şartlarında ülkemize gelen Suriyeli misafirlerimize gereken ehemmiyetin gösterilmesi noktasında hassasiyetli davranıyoruz. Bir başka ve önemli gördüğüm konu ise biz kendi bünyemizde yılın sadece bayram ve önemli günlerinde değil, birçok anında bu insanlarımıza vakit ayırmak istiyoruz. Bizimle bu bayramda beraber olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarından da bu konuda çalışma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Zehir tacirlerine ağır darbe
Zehir tacirlerine ağır darbe
Gaziantep'te geçen yıl gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine büyük darbe indirildi.
14.02.2017 15:59:58
Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu
Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarının hakemleri belli oldu
Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü yapacakları son 32 turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
14.02.2017 15:53:34
Erdal Tosun davasında sürücü tahliye oldu
Erdal Tosun davasında sürücü tahliye oldu
Sinema ve tiyatro sanatçısı Tosun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılanan sanık tahliye edildi.
14.02.2017 15:47:27
Deprem bölgesine konteyner okul
Deprem bölgesine konteyner okul
Çanakkale, Ayvacık'ta eğitim-öğretimin yapılabilmesi için 750 öğrenci kapasiteli konteyner okul kuruluyor.
14.02.2017 15:46:07
Fenerbahçe Rusya yolcusu
Fenerbahçe Rusya yolcusu
Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklarının İstanbul bölümününde sona gelindi.
14.02.2017 15:44:33
Almanya, ABD'den altınlarını geri istedi
Almanya, ABD'den altınlarını geri istedi
Almanya, New York'ta bulunan altın rezervlerinin yarısını ülkeye geri çağırdı.
14.02.2017 15:40:33
İsrail, gözaltındaki TİKA temsilcisiyle ilgili yayın yasağı getiridi
İsrail, gözaltındaki TİKA temsilcisiyle ilgili yayın yasağı getiridi
COGAT'ın (Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerinin Koordinasyonu Birimi) basın sözcülüğünden yapılan açıklamada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gazze Şeridi Temsilcisi Muhammed Murteca hakkında İsrail mahkemesi tarafından yayın yasağı getirildi.
14.02.2017 15:35:52
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Abdülkadir Selvi: IŞİD'den El Bab'daki militanlara son talimat
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
Kurtulmuş referandum anketini açıkladı
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
15 Temmuz gecesinde sır: 20 sivil aranıyor
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
HAMAS'ta liderlik muamması
HAMAS'ta liderlik muamması
Türkiye'den kritik Gülen adımı
Türkiye'den kritik Gülen adımı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
'PYD bir Barzani olamaz mı?'
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Dünya siyasetine Türk tipi katkı: Hükümet yanlısı muhalefet
Dünya siyasetine Türk tipi katkı: Hükümet yanlısı muhalefet
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Kral Selman'dan Erdoğan'a sürpriz!
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Ahmet Hakan 'hayır'cılara taktik verdi
Suriyeli Kürt muhalifler Moskova'ya gitmiyor
Suriyeli Kürt muhalifler Moskova'ya gitmiyor
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Ahmet Taşgetiren: 'Hayır'cılara ihanetçi denilmesine karşıyım
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Lammert: Türkiye'de anayasaya darbe yapıldı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı
Bir Türk 6 Alman’ı yangından kurtardı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları