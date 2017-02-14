14.02.2017 15:31:15

İhtiyaç sahipleri için el ele verdiler

Ünye El Ele Derneği yıllık istişare toplantısını bir otelde yaptı.

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Ünye El Ele Derneği yıllık istişare toplantısını bir otelde yaptı.Toplantıya Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sakal, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güray Yılmaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Tuncer, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor ve dernek üyeleri katıldı.Program dernek faaliyetlerini kapsayan slayt gösterisiyle başladı. Programda ilk konuşmayı Dernek Başkanı Adem Atik yaptı. Kısa sürede dernek olarak büyük kitlelere ulaştıklarını ve birçok ihtiyaç sahiplerine el vermenin mutluluğu içinde olduklarını belirten Dernek Başkanı Atik, "Bizlere bu yolda yardımlarını esirgemeyen başta Ünye Kaymakamlığına olmak üzere herkese teşekkür ederim. Yeni yılda yeni projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güray Yılmaz, "Hastane olarak ihtiyaç sahibi insanlar için tüm imkanları kullanıyoruz, özellikle uyuşturucu bağımlılarına karşı mücadele de daha etkin davranıyoruz. Madde bağımlılığı bir hastalıktır ve bu kişileri yeniden hayata kazandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Ünye Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Tuncer yaptığı açıklamada, "Alternatif cezaların infazını yapan kurum olarak madde ve uyuşturuşu bağımlılarını bir hasta olarak görüyoruz. Bunun için onları topluma kazandırabilmek adına hizmet veren bir kurumuz. El Ele Derneği ile birçok projeye el attık: Tiyatro, sanat ve sporla gençlerimizi buluşturduk ve gençlerimizi topluma kazandırabilmek için El Ele Derneğimiz ile işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Yeşilay Ordu Şube Başkanı Cengiz Keskin, madde bağımlılığına karşı bilinçlenmenin küçük yaşta başlaması gerektiğini vurguladı. Keskin, en büyük hedeflerinin Ordu ve Giresun'da olmayan AMATEM merkezi kurmak olduğunu ifade etti.Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerin hep içersindeyiz. Belediye olarak bizler de vatandaşımıza en iyiyi sunarken sosyal sorumluluk projelerimizle de farkındalık oluşturuyoruz. El Ele Derneğimizle de birçok projede ortaklık yaparak destek sunduk ve sunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise El Ele Derneği'nin yapmış olduğu çalışmalara değinerek bu çalışmalara sözde değil fiilen katılım olması gerektiğini kaydetti. Güney, "Ünye Kaymakamlığı olarak en büyük sorumluluğu biz alıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak kadar, madde bağımlılığıyla mücadele etmenin ve ülkelerinin zor şartlarında ülkemize gelen Suriyeli misafirlerimize gereken ehemmiyetin gösterilmesi noktasında hassasiyetli davranıyoruz. Bir başka ve önemli gördüğüm konu ise biz kendi bünyemizde yılın sadece bayram ve önemli günlerinde değil, birçok anında bu insanlarımıza vakit ayırmak istiyoruz. Bizimle bu bayramda beraber olmak isteyen sivil toplum kuruluşlarından da bu konuda çalışma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.