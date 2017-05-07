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'İhracatımızı artırmak için avro ile TL'yi eşitledik'
08.05.2017 12:53:26

'İhracatımızı artırmak için avro ile TL'yi eşitledik'

İMİB Başkanı Kahyaoğlu:- 'İhracatın artması için fuarlar önemli bir fırsatlardır. Biz de bu yıl düzenleyeceğimiz ve 80 civarı ülkeden 400 firma temsilcisinin alım için geleceği fuarda kira bedellerini TL üzerinden alacağız'- 'Doğal taş ihracatı için avro ile TL'yi eşitledik. Emsallerinde metrekaresi için 125 avro alınan stantlarda biz 125 TL alacağız'

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Ali Kahyaoğlu, ihracatın artması için fuarların önemli fırsat barındırdığını belirterek, kendilerinin de bu yıl düzenleyecekleri fuarda doğal taş ihracatının artması için kiralama bedellerinde avro ile TL'yi eşitlediklerini söyledi.

Kahyaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen basın toplantısında, sektördeki gelişmeleri ve 23-26 Ağustos'ta ilk kez düzenleyecekleri "Project Marble Eurasia-Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Düşük maliyet", "yüksek katma değer" ve "sürdürülebilir büyüme" gibi iş anlayışı için önem arz eden kavramlara değinen Kahyaoğlu, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı'nda bu mantığın hakim olacağını aktardı.

Kahyaoğlu, fuara dünyanın farklı yerlerinden 80 civarı ülkeden 400 firmanın temsilcisinin alım heyeti olarak geleceğini kaydederek, bizzat kapı kapı gezerek çok önemli alıcıları buraya getireceklerini, onlara İstanbul'u da gezdireceklerini anlattı.

Fuara katılacak bu kişilerin Türkiye'nin doğal taş ihracatını da artıracağını dile getiren Kahyaoğlu, diğer fuarlara göre daha fazla alım olmasını beklediklerini vurguladı.

Kahyaoğlu, "Bu katılımcılar sayesinde ihracatımız da artacak. Hedefimiz 2013'teki ihracatı yakalamak. O yıl 2,2 milyar dolarlık ihracat yapmıştık doğal taşta. 1,8 milyar dolara düştü. Bütün gayretimiz 2,2 milyar dolar rakamını yakalayıp geçmek." dedi.


- "1 avroyu 1 TL ile eşitledik"


Kahyaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticari işlemlerin TL ile yapılmasına yönelik isteğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz de 23-26 Ağustos'ta ilk kez düzenleyeceğimiz fuar için önemli kararlar aldık. Doğal taş ihracatının artması için tasarımdan yurt dışı depo kiralamaya, ihale takibinden mermer desenli giysiye kadar alternatifleri fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz. İhracatın artması için fuarlar önemli bir fırsatlardır. Biz de bu yıl düzenleyeceğimiz ve 80 civarı ülkeden 400 firma temsilcisinin alım için geleceği fuarda kira bedellerini TL üzerinden alacağız. Doğal taş ihracatı için avro ile TL'yi eşitledik. Emsallerinde metrekaresi için 125 avro alınan stantlarda biz 125 TL alacağız. İç mekanlarda 125 avroyu 125 TL yaparken, dış mekanlarda ise 75 avro değil 75 TL alacağız kiralamalarda."

Kahyaoğlu, 2017 ilk çeyrek rakamının yıl sonu hedefini yakalama açısında umut verici olduğunu kaydederek, yıla başlarken sektörün ihracatını 5 milyar dolarlık olarak öngördüklerini anımsattı.

Kahyaoğlu, "Tüm planlarımızı da bu hedef doğrultusunda yapmıştık. Şu ana kadar gerçekleşen 1,02 milyar dolarlık ihracat sektörümüzün 2014 yılından bu yana elde ettiği en iyi ilk 3 aylık performans oldu." ifadelerini kullandı.


- "İhracatta desteklerin önemi yadsınamaz"


Kahyaoğlu, ihracatçının önünde 2 ana sorun bulunduğunu belirterek, bunların "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesinin (URGE Desteği) kaldırılması" ve "Yabancı konteyner şirketlerinin tutumu" olduğunu söyledi.

URGE desteğinin kaldırılmasına en fazla tepki gösteren birlik olduklarını dile getiren Kahyaoğlu, "Üç ay önce Ekonomi Bakanlığı URGE'de değişiklik yaparak fuar desteğini kaldırdı. Bunun olmaması için çok uğraştım, uğraşıyorum. Bu tercih doğru bir tercih değil. İnşallah yanlıştan dönülür." diye konuştu.

Kahyaoğlu, yurt dışına ürün göndermek için konteyner bulunamadığını kaydederek, "En büyük sıkıntı ise maden ve mermer ihracatında yaşanıyor. Dünyada konteyner taşımalığını elinde bulunduran 5-6 şirket var. Bu şirketler Türkiye'ye mal getirip boşalttıktan sonra Türk mallarını almadan boş dönüyor." ifadelerini kullandı.


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