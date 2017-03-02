02.03.2017 13:39:56

İhracatçının yüzü güldü

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Batı Akdeniz'den Şubat ayında yüzde 18 artışla 127 milyon 748 bin 921 dolarlık ihracatın gerçekleştiğini söyledi.

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Batı Akdeniz'den Şubat ayında yüzde 18 artışla 127 milyon 748 bin 921 dolarlık ihracatın gerçekleştiğini söyledi.BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Batı Akdeniz ihracatının 2017 yılına iyi bir başlangıç yaptığını belirten Satıcı, "Bölgemizden Şubat ayında yüzde 18 artışla 127 milyon 748 bin 921 dolar ihracat gerçekleşirken, 2 aylık dönemde yüzde 23,6 artışla 257 milyon 707 bin 105 dolar ihracat gerçekleştirildi. İhracat rakamlarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,6 oranında artması sektör temsilcilerinin motivasyonunu artırırken, asıl sevindirici gelişme bölge ihracatının en iyi dönemini yaşadığı 2014 yılına kıyasla da artış yaşanması oldu. Bilindiği gibi 2014 yılında Batı Akdeniz'den 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleşmiş, 2 aylık dönemde 230,6 milyon dolar ihracat yapılmıştı. 2017 yılının 2 aylık döneminde gerçekleşen 257,7 milyon dolar ihracat ile 2014 yılı 2 aylık ihracat rakamlarına göre de yüzde 12 artış yaşandı" dedi.Yaş meyve sebze sektöründe yüzde 32,8 artışBölge ihracatının sektörel dağılımını da açıklayan Mustafa Satıcı, "Yaş meyve sebze sektörünün yüzde 32,8 artış ile Batı Akdeniz'in en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü olduğu görüldü. Bu artışın gerçekleşmesinde ise Avrupa ülkelerine gerçekleşen ihracatın ciddi oranda artması etkili oldu. Romanya 14,7 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 73,8 ihracat artışı ile bölgenin yaş meyve sebze ürünlerinin en fazla gönderildiği ülke olma özelliğini gösterdi. Listenin ikinci sırasında yer alan Almanya'ya ise yüzde 26,6 ihracat artışı ile 12 milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünü gönderildi. Ciddi miktarda yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkelerden sadece Rusya ile iç karışıklıkların devam ettiği Irak'ta gerileme yaşandı.""Çin'e ihracat yükselişi devam ediyor"Çin'in Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olduğunu ifade eden BAİB Başkanı Satıcı şunları söyledi:"Ocak ayında Çin'e gerçekleşen ihracattaki yüzde 11 oranındaki gerileme, 2 aylık dönemde yerini yüzde 27,1 oranında artışa bıraktı. Kazakistan'a gerçekleşen ihracatta ise yüzde 137 oranında artış yaşandı. Bu artışın temelinde ise BAİB tarafından gerçekleştirilen alternatif pazar çalışmaları ve URGE Projesi çerçevesinde katılım sağlanan fuarlar ile firma ziyaretleri yer aldı. Bölge ihracatında yaşanan yüzde 23,6 oranındaki artış moral ve motivasyonumuzu artırmış, hedeflerimize ulaşma yönündeki inancımızı pekiştirmiştir. Biz, Batı Akdeniz ihracat ailesi olarak aynı disiplinle hedeflerimize ulaşmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu çerçevede, 26 Şubat-03 Mart tarihleri arasında Tohum ve Yaş Meyve Sebze İhracatının Geliştirilmesi Projesi kapsamında bir heyetimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai ve Abu-Dabi'de bulundu. Burada Gulfood-Food and Hospitality Show Fuarına katılacağız. Aynı zamanda her fuar programında yaptığımız gibi bölgenin üst düzey sektör temsilcilerine ziyaretler gerçekleştirip, görüşmeler yapacağız. Öte yandan bölge ihracatımızı daha da artırmak, alternatif pazarlar oluşturmak ve pazarlardaki etkinliğimizi daha da güçlendirmek için Nisan ayında ABD'ye, Mayıs ayında Avustralya'ya ve Çin'e, Ekim ayında da Tunus'a gitmeyi planlıyoruz."