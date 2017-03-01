01.03.2017 13:31:28

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'de şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu

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Türkiye'de şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar oldu.İhracat rakamları açıklandı. Buna göre, şubatta ihracat geçen yılın dönemine göre, yüzde 5,1 artarak 11 milyar 296 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artışla 143 milyar 218 milyon dolar oldu. En dikkat çekici artışlar yüzde 82,3 ile zeytin-zeytinyağı sektöründe ve yüzde 64 ile mücevherde yaşandı. Yılın ilk iki ayında değer bazında en fazla ihracat artışı; 804 milyon dolarla otomotiv, 447 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ile 430 milyon dolarla çelik sektöründe oldu.İhracat pazarlarına bakıldığında 133 ülkeye ihracat artarken, 96 ülkeye ise ihracat azaldı. Şubat ayında en dikkat çekici artışlar Çin, İsrail ve ABD'ye ihracatlarda yaşandı. Bu ülkelere ihracatlar sırasıyla yüzde 67, 27.8 ve 26.5 artış olarak gerçekleşti. Yılın ilk 2 ayında yüzdesel bazda en yüksek ihracat artışı, yüzde 139 ile Malta ve yüzde 112 ile Singapur'la yakalandı.Şubat ayında 44 il ihracatını arttırırken, 37 ilin ihracatı ise geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilden Sakarya yüzde 167 ile ihracatını en hızlı artıran il oldu.(Abdullah Çibir / İHA)