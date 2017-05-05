06.05.2017 15:25:21

İhraç edilen hakim ve savcılara operasyon: 23 gözaltı!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen, haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 hakim ve savcıdan 23'ü, Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında HSYK tarafından ihraç edilen 107 hakim ve savcının bulunduğu liste savcılıklara gönderildi. Bu kapsamda savcılıklarca, ihraç edilen hakim ve savcılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başkentte görev yapan 27 hakim ve savcı hakkındaki yakalama kararının ulaşmasının ardından operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında Ankara Adliyesi ve Batı Adliyesinde çalışan hakimler ile Danıştay ve Yargıtay tetkik hakimlerinin de bulunduğu 16 hakim başkentte, daha önceki görev yerleri Ankara olan 7 hakim ise Düzce, Sivas, Kayseri, Kastamonu ve Konya'da gözaltına alındı.

Diğer illerde gözaltına alınan hakimlerin, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.