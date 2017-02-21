21.02.2017 16:10:01

İhraç edilen akademisyenler HDP grup toplantısında

HDP Grup Toplantısına son Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenler de katıldı

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HDP Grup Toplantısına son Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademisyenler de katıldı.İlk olarak HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in konuştuğu grup toplantısında Ahmet Türk ve Sırrı Sakık da katıldı. Önder, bugünün Dünya Ana Dil Günü olduğunu belirterek katılımcıları Kürtçe selamladı. Önder, ardından sözü Ahmet Türk'e bıraktı. Ahmet Türk ise, "Halkın iradesiyle seçilmiş Belediye Başkanlarımızın yeri halkın arasındadır, halka hizmet etmekten geçer. Halkın iadesiyle Meclis'e gönderilmiş milletvekillerimizin yeri burasıdır, Meclis'tir. Bu zeminde konuşarak, tartışarak sorunlara çözüm bulacaklarına inanıyorum. Bu coğrafyada Kürtler demokratik, özgür gelecek için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.(Ahmet Umur Öztürk /İHA)