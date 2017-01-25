26.01.2017 10:01:53

İHOP'da görev değişimi

İmam Hatip Okulları Platformu Erzurum İl Koordinatörü Mesut Yavilioğlu, görevini Tekin Pınar'a devretti. 5 yıldan beri bu kutlu davaya hizmet eden ve Türkiye'nin önemli Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer alan İmam Hatip Okulları Platformu, yeni başkanla hizmetlere kaldığı yerden devam edecek.

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İmam Hatip Okulları Platformu Erzurum İl Koordinatörü Mesut Yavilioğlu, görevini Tekin Pınar'a devretti. 5 yıldan beri bu kutlu davaya hizmet eden ve Türkiye'nin önemli Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer alan İmam Hatip Okulları Platformu, yeni başkanla hizmetlere kaldığı yerden devam edecek.İlimizin en önemli STK'lardan biri olan bu İmam Hatip Okulları Platformu, imam hatip davasına layıkıyla sahip çıktığını ifade eden Yavilioğlu, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etmek ve ilimizdeki gençleri geleceğe hazırlama konusunda üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar bihakkın yerine getirdiğini söyledi.Görevi vicdani rahatlıkla bırakıyorumİmam Hatip Okulları Platformu, ülkemizdeki önemli Sivil Toplum Kuruluşlarının bileşimiyle oluşturulmuş demokratik bir platform olduğuna dikkat çeken Yavilioğlu, "Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde teşkilatlanmasını tamamlamış olan bu platform, özellikle İmam Hatip Okullarına yönelik çalışmalar yapan diğer STK'ların da çatısı konumundadır. Genelde temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere, özelde ise imam hatip okullarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerimize hizmet etmeyi gaye edinen bu platform, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. İmam Hatip Okulları Erzurum İl Koordinatörü olarak yaklaşık beş yıldır bu kutlu dava için çalışan, ilimiz genelinde güçlü bir yapılanma ve gönüllü birlikteliği ile çalışmalarını sürdürerek görev yaptığımız süre zarfında birçok önemli çalışmaya imza attık. Görevini vicdani rahatlık ve sorumlulukla devrediyorum" dedi.Görev yaptığı süre içerisinde Erzurum için hayati öneme sahip olan çalışmalara büyük katkıda bulunduklarını dile getiren Yavilioğlu, şunları söyledi:"İhtiyaç olarak belirlenen okulların yapımı için "Yatırım Programına alınması hususunda Milli Eğitime lojistik destek verdik. İlimizin her ilçesinde velilerimizin çocuklarını gönderebilecekleri, gerek yürüme mesafesinde gerekse müstakil olarak İmam Hatip Liseleri ve Orta Okullarının/sınıflarının açılması hususunda çalışmalar yaptık. TEOG Sınavında 100 net ve üzeri yapan başarılı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin gidebilecekleri Proje İmam Hatip Okullarının açılmasına ön ayak olmak ve gerekli alt yapı çalışmalarını hazırladık. Okul ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olduk. Bu beş yıllık süre zarfında, gerek il genelinde yapılan, gerekse ilçelerimizde yapılan toplantıların sonuçları titizlikle incelenmekte ve sonuçlar bir bütün haline getirilerek değerlendirilmek suretiyle İmam Hatip Okullarının yaygınlaştırılması çalışmalarına büyük çaba harcanmıştır. Bu okullara yönelik eğitim kalitesini artırıcı çalışmalar bu beş yıllık süre içerisinde hassasiyetle yapılmıştır."Başarılar diliyorumİl genelinde imam hatip okulu (Lise-Ortaokul) olmayan ilçenin kalmadığına dikkat çeken Yavilioğlu, "İlimize iki adet İmam Hatip Proje Okulu, kazandırılmıştır. İlimiz genelinde imam hatip okullarına yönelik öğrenci sayıları her geçen yıl büyük oranda artış göstererek devam etmiştir. Seçmeli derslere yönelik (Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı, Temel Dini bilgiler) çalışmalar istenilen sonucu doğurmuş ve bu derslerin seçiminde ciddi artış sağlanmıştır. Bu okullarımızın öğretmen ihtiyacı karşılanmıştır. İlimiz, İmam Hatip Okul ve Pansiyon yatırımlarında ciddi mesafe katetmiş,150 milyonluk yatırımın şehrimize getirilmesine ön ayak olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevimi gönül rahatlığı içerisinde yeni il koordinatörü Tekin Pınar'a devrediyorum. Kendisini ve yeni kurulacak olan yönetimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.