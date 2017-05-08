09.05.2017 11:14:13

İhlas Koleji'nden İngilizce formatlı yarışma

İhlas Kolejinin Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde bulunan liseler arasında İngilizce formatlı ve farklı düşünmeyi amaç edinen 'Destination Imagination' yarışması düzenlendi.

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İhlas Kolejinin Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde bulunan liseler arasında İngilizce formatlı ve farklı düşünmeyi amaç edinen "Destination Imagination" yarışması düzenlendi.Bahçelievler'de bulunan Özel İhlas Anadolu Lisesi ve Özel İhlas Fen Lisesi ile Beylikdüzü'nde bulunan Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi ve Özel İhlas Fen Liseleri arasında Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu'nda yapılan yarışmaya her iki okuldan seçilen lise öğrencileri katıldılar. Eğlenirken öğrenme, öğrenirken üretme, üretirken farklı düşünebilme, farklı düşünebilirken takımıyla karar verebilme hedefleriyle düzenlenen ve tüm içeriği İngilizce olan yarışmada öğrenciler tatlı bir rekabet yaşadılar.İki kategori ve dört etaptan oluşan yarışmada öğrenciler el becerisi dallarında köprü yaptılar ve kıyafet tasarladılar. Drama bölümünde ise masal kahramanlarını canlandırırlarken ve İngilizce skeç gösterisi yaptılar.Jüri tarafından değerlendirilen performanslar sonucunda yarışmayı İhlas Kolejinin Beylikdüzü kampüsünden katılan lise öğrencileri kazandılar.Yeltekin: "Amacımız farklı düşünebilen öğrenciler yetiştirebilmek."İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmaya katılım gösteren öğrencileri tebrik etti. Yapılan organizasyonda herkesin kazandığına dikkat çeken Yeltekin, "Sembolik olarak bir kazanan olması gerekiyordu.Ancak yapılan organizasyonun içeriğinde bizim için önemli olan öğrencilerimizin farklı düşünebilmesi ve üretkenliklerini arttırabilmeleriydi. Bunu da çok güzel başardılar. Yarışmanın amacına ulaştığına inanıyorum" dedi. Yeltekin ayrıca hedeflerinin Amerika'da düzenlenen ve yarışma içeriği aynı olan Destination İmagination yarışmasına katılmak olduğunu söyledi.