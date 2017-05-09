SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İhlas Ev Aletleri, yurtdışı distribütörleriyle Bakü'de bir araya geldi
09.05.2017 16:02:56

İhlas Ev Aletleri, yurtdışı distribütörleriyle Bakü'de bir araya geldi

İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle Azerbaycan başkenti Bakü'de bir araya geldi.

İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle Azerbaycan başkenti Bakü'de bir araya geldi.

İhlas Ev Aletleri geleneksel olarak her yıl düzenlediği Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler Toplantısını bu yıl Bakü'de düzenledi.

6-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bakü'nün sembolü, Fairmont Otel'de düzenlediği Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler toplantısına ihracat yaptığı 50'yi aşkın ülkeden distribütörler katıldı. Ayrıca Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva da toplantının gala gecesine onur konuğu olarak katıldı.

Gala gecesinden önce Milletvekili Ganire Paşayeva ile görüşen İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber, Paşayeva'ya Aura Roboclean temizlik robotu hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan'la işbirliğinin daha da artmasını temenni eden Milletvekili Ganire Paşayeva, "Azerbaycan'a gelmekten, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyacağınıza inanıyorum. Ben İhlas ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman Azerbaycan'da şirketlerin gelerek çalışması, şirketlerimizin ülkemize sermaye koyması, işbirliği kurması, çalışması için yardıma hazırız, bu bizim içinde çok önemli. İş kuran dostlarımız içinde çok önemli. Kardeş Türkiye içinse burada ayrı bir özelliği var. Türk kardeşlerimiz için burası bizim kadar onların da vatanıdır ve burada onları görmekten, on larla işbirliği kurulmasını görmekten, çalışmalarını görmekten, bu imkanların daha da artmasını görmekten çok memnunuz. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnanıyoruz ki Azerbaycan'da işbirliğiniz daha da güçlenecek. Biz buna sadece seviniriz. Her zaman güzel, hayırlı çalışmalarınızda yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

En çok ihracat yaptıkları ülkelerden birinin de Azerbaycan olduğunu belirten İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber,"Her yıl düzenlemiş olduğumuz Distribütörler toplantısını bu yıl Azerbaycan'da düzenlemeye karar verdik. 50'ye yakın ülkeye ihracatımız mevcut. Bu ihracatta en kuvvetli olduğumuz ülkelerden bir tanesi de Azerbaycan. Distribütörlerimizin burada kuvvetli bir şekilde yapılanmasını sağlamak için uluslararası bütün distribütörlerimizi Azerbaycan'a davet ettik ve bu yıl burada toplantımızı yapıyoruz. Daha birçok ülkede toplantılarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, ilerleyen sürede birçok ülkeyi de ailemize katmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda Roboclean ailesinin distribütörlerinin çok daha fazla bir şekilde arttığını hep birlikte görmek istiyoruz. İnşallah bunu da göreceğiz" dedi.

Roboclean Temizlik Robotu'nun 21. yılında yapılan işleri başarılı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Kamber, "Bunların sebeplerinin başında öncelikle yapmış olduğumuz ürünlerin kalitesi geliyor. Dünya standartlarında ürün ürettiğimiz için ve bütün ürünlerimiz de birçok kategoride uluslararası ödüller aldığı için oldukça taktir ve beğeni topluyor" diye konuştu.

Çeşitli gösterilerin sergilendiği buluşmanın gala yemeğinde, başarılı satıcı ve distribütörler çeşitli kategorilerde ödüllendirildiler.
    YORUM YAZ
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina iddianamesi tamamlandı
Reina gece kulübünde yaşanan saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı.
09.05.2017 13:59:58
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladığı bildirildi.
09.05.2017 13:48:36
Bahçeli: Pelikan kuşları gibi davrananlar...
Bahçeli: Pelikan kuşları gibi davrananlar...
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında, 'Pelikan kuşları gibi davrananlar bizi isteseler de özümseyemezler' dedi.
09.05.2017 13:34:53
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Advocaat, Hollanda Milli Takımı ile anlaştı
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğüne Dick Advocaat'ın getirileceğini açıkladı.
09.05.2017 12:32:06
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
Anadolu'ya ait eser ABD'de bulundu!
ABD'nin New York kentinde Anadolu'ya ait tarihi eserlerin bir sanat fuarında satışa sunulduğu ortaya çıktı.
09.05.2017 12:30:13
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor Osmanlıspor'u tek golle geçti
Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 1-0 yendi.
09.05.2017 00:06:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
'ABD, Davutoğlu döneminde devreye girdi'
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
FETÖ soruşturmalarında devlete düşen görev: Bir ‘ihraç’ hikâyesi
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
Topbaş'ın damadı Kavurmacı için yeniden tutuklama talebi!
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
'TSK’da 'FETÖ' seferberliği'
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
'Bugünün “Reis'ten çok Reisçi”leri, darbe başarılı olsaydı “Fetullah'tan çok Fetullahçı” olacaklardı'
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları