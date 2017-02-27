27.02.2017 14:20:19

İhlas Eğitim Kurumlarının Erasmus yolculuğu devam ediyor

Avrupa Birliğinin fon sağladığı 'English Through Entrepreneurship' isimli Erasmus + projesi için Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Norveç'in Trondheim kentine gittiler.

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Avrupa Birliğinin fon sağladığı "English Through Entrepreneurship" isimli Erasmus + projesi için Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Norveç'in Trondheim kentine gittiler.İhlas Eğitim Kurumlarının içinde bulunduğu, Belçika, Norveç, Romanya ve Hırvatistan'dan okulların da yer aldığı proje için toplam otuz öğrenci bir araya gelerek çalışmalar yaptılar.Turizm şirketi kurmayı hedefleyen proje kapsamında beş gün boyunca toplantılar yapan öğrenciler turizm rehberliği, medya ve iş planı konularında gruplara ayrılarak fikirler ürettiler ve bunları sundular.Program boyunca öğrenciler ayrıca ödüllü uygulama olan Kahoot'un kurucusu Alf Inge Wang'ı şirketini de ziyaret ettiler. Wang, öğrencilere başarısının püf noktalarını anlatarak önemli tavsiyelerde bulundu.Norveç Teknoloji ve Bilim Üniversitesi akademisyenlerinden Anita Normann'ı da ziyaret eden öğrenciler, Normann'ın İngilizce'nin ne derecede geliştiğini inceleyen projesi hakkında bilgiler aldılar.Ayrıca Rros kentine de gezi düzenleyen Erasmus öğrencileri Rros Lisesi'ni ziyaret ederek tarihi ve kültürel mirasları yerinde görme fırsatı yakaladılar.Düzenlenen toplantıların ardından öğrencilere katılım sertifikaları verildi.Yeltekin: "Öğrencilerimiz kendileri için önemli tecrübeler ediniyorlar."İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin Erasmus + projesinin gayet güzel ilerlediğini ifade ederek katılımcı öğrencileri tebrik etti. Proje kapsamında öğrencilerin hem kültürel hem de sosyal kazanımlar elde ettiklerine dikkat çeken Yeltekin, "Öğrencilerimiz projeye dahil olan ülkelerde yapılan toplantılara katılarak çalışmalarını sunuyorlar. Katılmış oldukları uluslararası bir projenin gelişimine destek olan öğrencilerimiz kendileri için de önemli tecrübeler ediniyorlar." dedi.