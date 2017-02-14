14.02.2017 12:29:46

İhlas Eğitim Kurumları'ndan İstanbul ikincilikleri

İhlas Eğitim Kurumları sporcuları İstanbul genelinde yapılan güreş ve karate turnuvalarından ikincilikler elde etti.

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İhlas Eğitim Kurumları sporcuları İstanbul genelinde yapılan güreş ve karate turnuvalarından ikincilikler elde etti.Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul Okullararası Küçük Erkekler Güreş Şampiyonası'nda İhlas Eğitim Kurumları'ndan 47 kg'da Abdüssamed Günay ve 75 kg'da Emirhan Bingöl İstanbul ikincisi oldular.Toplam 35 okuldan sporcuların katıldığı turnuvada İhlas Eğitim Kurumları sekiz sporcusunun sıkletinde ilk ona girdiği şampiyonada toplam 25 puan aldı. İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Tarafından düzenlenen Okullararası Şehit Ömer Halisdemir Sezonu karate müsabakalarında Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Doğan İstanbul ikincisi oldu. Doğan elde etmiş olduğu ikincilikle bölge şampiyonasına katılma şansını yakalarken dereceye girmesi halinde İstanbul'u Türkiye şampiyonasında temsil edecek.Elde edilen başarıların ardından konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, önemli turnuvaları geride bıraktıklarını söyledi. Başarıların önemine vurgu yapan Yeltekin, "Sporcularımız farklı branşlarda İhlas Eğitim Kurumları başarıyla temsil ettiler ve bizleri sevindirdiler" dedi.