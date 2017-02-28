SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
İHL Mezunları 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir araya geldi
28.02.2017 19:21:52

İHL Mezunları 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir araya geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Uçar, 28 Şubat süreci ile milyonlarca imam hatip camiasına mensup insanın yıllarca mağdur edildiğini söyledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Uçar, 28 Şubat süreci ile milyonlarca imam hatip camiasına mensup insanın yıllarca mağdur edildiğini söyledi.

Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ve ENSAR Vakfı Kdz. Ereğli temsilciliği tarafından ilçe merkezinde 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Düzenlenen toplantıya çok sayıda imam hatip mezunu ve öğrenciler katıldı. 28 Şubat süreci ile milyonlarca imam hatip camiasına mensup insanın yıllarca mağdur edildiğini anlatan Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Uçar, ÖNDER adına yaptığı basın açıklamasında 'İrtica' adı altında MGK'da alınan kararların siyasi el tarafından uygulamaya geçirildiğini anlattı. Yaşar açıklamasında "Şüphesiz sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir biçimde ve ısrarla yürütüldü. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle, imam hatiplerin ortaokul kısmı kapandı, katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu, üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı ve 'İrtica' yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu. 10 binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen hukuksuzlukların karşısında medya, hukuk ve siyaset cephesinden yeterli destek gelmeyince ÖNDER şemsiyesi altındaki 400'den fazla imam hatip lisesi derneği taşın altına elini ve gövdesini koydu. Tarihe 28 Şubat post modern Darbesi olarak geçin süreci, hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlamanın bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin, henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz. Vazifemizin halen devam ettiği bilincinde olarak taze dimağların bu mücadeleyi bir bayrak yarışı gibi bizlerden daha faydalı yerlere taşıyacaklarına kaniyiz. 15 Temmuz'da tüm mazlum coğrafyaların elleri kalbinde ağızlarında dualarla seyrettiği memleketi ve maneviyatın müdafaa dirilişini oluşturan temel motivasyonun aynı ruh kökü ile beslenen bir düşüncenin eseri olduğunu biliyoruz. Bu ruh 28 Şubat'ta ki kötülükleri püskürtme adına meydana gelmiş bir bilinç haliydi" dedi.

28 Şubat'ta İmam Hatip Liseleri'nin orta kısımlarının kapatılması ile 600 bin olan öğrenci sayısının 60 bine düştüğünü ifade eden Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İlyas Yaşar bu gün ise imama hatiplerde okuyan öğrenci sayısının 1 milyon 300 binlere ulaştığını söyledi. Yaşar, imam hatip neslinin önünü açan ülke yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kdz. Ereğli ENSAR Vakfı Başkanı Hüseyin Doğru'da konuşmasında 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini söyleyen bürokratlar varken henüz 15 yıl geçmeden tarihin çöplüğüne atıldığını gördüklerini dile getirdi. İmam Hatip ve Kur'an kurslarından mezun olanlardan devlete kurşun sıkıp bomba atan bir tane insan çıkmadığını hatırlatan Doğru, imam hatip mensuplarının daima devletin ve milletin yanında durarak DEAŞ gibi terör örgütlerinin bu ülkede yayılmamasının da teminatı olacağını belirtti.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
    YORUM YAZ
Trump ve İran savaşı arasında Lübnan
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Mazlumder, Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
PYD: ABD, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için üs kurdu
Hürriyet’ten ‘Karargah rahatsız’ açıklaması
Esed hapishanelerinden bir kurtuluş hikayesi: Omar Alshogra
PYD kantonlarının arasına Esed rejim köprü kurdu
Cumhurbaşkanını öldüremezsek diye plan yaptılar
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
TSK'dan 'Karargah rahatsız' açıklaması!
Muhammed Ali'nin oğlu, gözaltı sürecini anlattı
Galatasaray Beşiktaş derbi maçından unutulmaz fotoğraflar
Financial Times: Erdoğan devrimini tamamlıyor
28 Şubat dönemindeki üniversite yıllarını anlattı!
Erdoğan'dan 'Karargah rahatsız' haberine ilk yorum!
Her sene bir 28 Şubat yazısı yazacağım
Kararsızlar için 20 soruda Cumhurbaşkanlığı sistemi…
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Bahçeli'den 'Karargah rahatsız' açıklaması!
28 Şubat mağduru Ak Parti'li vekil: Darbeye izin yok
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Erzurum Oltu'da kurtlar köpeği yedi!
İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege için sis uyarısı
Marmara bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında, yer yer yoğun sis beklendiği uyarısında bulunuldu.
28.02.2017 19:36:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Pakistan'a gitti.
28.02.2017 19:22:57
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bugün ve yarın, seferlerin yüzde 10'u azaltılacak.
28.02.2017 18:44:30
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 azalışla 87.478,33 puandan tamamladı.
28.02.2017 18:34:19
FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar
FETÖ ile korkutup 165 bin lira dolandırdılar
Erzurum'da, kendilerini telefonda savcı ve emniyet müdürü olarak tanıtarak vatandaşları FETÖ ile ilişkili olmakla korkutup 165 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı.
28.02.2017 17:34:29
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı
HDP'li Önlü hakkında zorla getirilme kararı verildiği öğrenildi.
28.02.2017 17:31:13
Manchester United, kadrosuna Türk oyuncuyu dahil etti
Manchester United, kadrosuna Türk oyuncuyu dahil etti
Galler doğumlu Türk oyuncu Levent Gündoğan, Manchester United'ın altyapısına transfer oldu.
28.02.2017 17:19:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
HSYK, yeni kararname yayınlandı
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
'Yeni darbe girişimi' iddiası!
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni görevden alındı
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
'28 Şubat, TSK’daki FETÖ’nün önünü açtı'
Demirtaş hakkında yeni dava
Demirtaş hakkında yeni dava
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
O gazeteci ‘Karargah rahatsız’ haberini savundu
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Başkanlık asıl Erdoğan'dan sonra lazım'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları