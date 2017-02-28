28.02.2017 19:21:52

İHL Mezunları 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir araya geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Uçar, 28 Şubat süreci ile milyonlarca imam hatip camiasına mensup insanın yıllarca mağdur edildiğini söyledi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Uçar, 28 Şubat süreci ile milyonlarca imam hatip camiasına mensup insanın yıllarca mağdur edildiğini söyledi.Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği ve ENSAR Vakfı Kdz. Ereğli temsilciliği tarafından ilçe merkezinde 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Düzenlenen toplantıya çok sayıda imam hatip mezunu ve öğrenciler katıldı. 28 Şubat süreci ile milyonlarca imam hatip camiasına mensup insanın yıllarca mağdur edildiğini anlatan Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Uçar, ÖNDER adına yaptığı basın açıklamasında 'İrtica' adı altında MGK'da alınan kararların siyasi el tarafından uygulamaya geçirildiğini anlattı. Yaşar açıklamasında "Şüphesiz sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir biçimde ve ısrarla yürütüldü. 8 yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle, imam hatiplerin ortaokul kısmı kapandı, katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu, üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı ve 'İrtica' yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu. 10 binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen hukuksuzlukların karşısında medya, hukuk ve siyaset cephesinden yeterli destek gelmeyince ÖNDER şemsiyesi altındaki 400'den fazla imam hatip lisesi derneği taşın altına elini ve gövdesini koydu. Tarihe 28 Şubat post modern Darbesi olarak geçin süreci, hafızalarımızda diri tutmayı, hem yakın geçmişe müdrik olma adına ve hem de istikbale dair adımlar atma noktasında bir bilinç oluşturmak için oldukça önemsiyoruz. 28 Şubat'ı hatırlamanın bugünü anlamlandırmak ve yarını okumak için elzem bir ihtiyaç olduğu kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla büyük umutlar beslediğimiz yeni neslin 28 Şubat'a şahit olmuş büyüklerinden bayrağı devraldığı şu zamanda aynı şuurla hareket edeceklerine kalpten inanıyoruz. Bin yıl süreceği iddia edilen 28 Şubat zihniyetinin, henüz 15 yıl geçmeden karanlığa gömüldüğüne tanık olmuş nesiller olarak, yılmadan yaptığımız çalışmalarla milletimizin derinliğindeki asil ruhu yine milletimize anlatarak, üzerimizdeki vazifeyi ifa ettiğimizi düşünüyoruz. Vazifemizin halen devam ettiği bilincinde olarak taze dimağların bu mücadeleyi bir bayrak yarışı gibi bizlerden daha faydalı yerlere taşıyacaklarına kaniyiz. 15 Temmuz'da tüm mazlum coğrafyaların elleri kalbinde ağızlarında dualarla seyrettiği memleketi ve maneviyatın müdafaa dirilişini oluşturan temel motivasyonun aynı ruh kökü ile beslenen bir düşüncenin eseri olduğunu biliyoruz. Bu ruh 28 Şubat'ta ki kötülükleri püskürtme adına meydana gelmiş bir bilinç haliydi" dedi.28 Şubat'ta İmam Hatip Liseleri'nin orta kısımlarının kapatılması ile 600 bin olan öğrenci sayısının 60 bine düştüğünü ifade eden Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İlyas Yaşar bu gün ise imama hatiplerde okuyan öğrenci sayısının 1 milyon 300 binlere ulaştığını söyledi. Yaşar, imam hatip neslinin önünü açan ülke yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.Kdz. Ereğli ENSAR Vakfı Başkanı Hüseyin Doğru'da konuşmasında 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini söyleyen bürokratlar varken henüz 15 yıl geçmeden tarihin çöplüğüne atıldığını gördüklerini dile getirdi. İmam Hatip ve Kur'an kurslarından mezun olanlardan devlete kurşun sıkıp bomba atan bir tane insan çıkmadığını hatırlatan Doğru, imam hatip mensuplarının daima devletin ve milletin yanında durarak DEAŞ gibi terör örgütlerinin bu ülkede yayılmamasının da teminatı olacağını belirtti.Toplantı yapılan konuşmaların ardından sona erdi.