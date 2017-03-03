03.03.2017 12:30:17

İHH Reyhanlı'da incelemelerde bulundu

Mudanya İHH temsilcileri, Reyhanlı'da çadır kenti ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Mudanya İHH temsilcileri, Reyhanlı'da çadır kenti ziyaret etti.İHH Mudanya Temsilcisi Ogün Karagöz, İHH yetkilileri ile birlikte Hatay Reyhanlı'da bulunan çadır kentlerde incelemelerde bulundu. Karagöz, "İHH, çadır kentlerde yaşayan mazlumlara günde 150 bin ekmek ve 3500 kişiye yemek dağıtmakta. Suriye'deki fırınlara günde 40 ton un, belirli aralıklarla da erzak paketleri gönderiliyor. Çadır kentlerdeki okullara da lojistik destek veriliyor. Ayrıca Suriye'de ve Reyhanlı'da inşası devam eden yetim köylerinde yetimler yakında ağırlanacak. Her şey yetimin ve mazlumun yüzünü güldürebilmek, mazlumun duasını alabilmek için. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.