01.08.2017 13:07:44

İHH, kurban bedelini açıkladı

Kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için dünyanın 106 ülke ve bölgesine doğru yola çıkan ve kurban fiyatlarında yurt içi – yurt dışı ayrımı yapmayan İHH İnsani yardım Vakfı, bu yılki kurban bedelini açıkladı: 620 TL

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki Kurban organizasyonunu “25 yıldır ümmete kurban” sloganıyla yurt içindeki Kurban çalışmaları ile birlikte 106 ülke ve bölgede gerçekleştirerek 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa kurban projesini gerçekleştiren İHH, 25 yıldır gerçekleştirdiği kurban çalışmalarında her yıl daha fazla bölgeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırıyor.

Çeyrek asırdır Kurban organizasyonu gerçekleştiren İHH'nın bu bayram belirlemiş olduğu kurban bedeli ise 620 TL. Vekâlet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kurban bedelinin 620 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 43 bin 155 bin hisse dağıtan İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor.









NELER YAPILACAK?

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2017 yılı Kurban çalışması kapsamında Türkiye ile birlikte 106 ülke ve bölgede kurban bağışlarını sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl da kurban vesilesiyle yeryüzüne dağılacak İHH ekipleri, kendilerini dört gözle bekleyen kardeşlerine sadece kurban eti götürerek değil, aynı zamanda hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik çeşitli projelerle de destek olmaya devam edecek. Cami ve mescitlerin, su kuyularının, eğitim merkezlerinin, meslek edindirme kurslarının, yetimhane binalarının ve benzeri birçok projenin temelleri de kurban ziyaretlerinde atılacak.









İHH ekipleri yollara düşecek

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, hayırseverlerin kurbanlarını kesip muhtaçlara ulaştırmak için yollara düşecek. Kimisi saatlerce uçak yolculuğu yapacak, kimisi doğru dürüst yolu bile olmayan bölgelerde zor şartlar altında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gittikleri bölgelerde İHH ekipleri, her şeye rağmen kendilerine emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kardeşlik duyguları güçlenecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken toplumlar arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak ve insanlara umut ışığı olabilmek için bölge insanlarını sevgiyle kucaklıyor. İHH, bağışçılarının vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara ulaştırmasıyla birlikte, Müslümanlar arasındaki kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kriz bölgelerine öncelik verilecek

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verilecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ön planda tutulacak.

Yaklaşık 24 bin yetime bayramlık kıyafet

İHH, ayrıca Türkiye ile birlikte toplamda 12 ülkede 23 bin 440 yetime bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planlıyor. Tüm hayırseverler 120 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 3072'ye göndererek projeye 5 TL destekte bulunabilirler. Bağışçıların destekleri ile planladığı hedef ülkeler ise şu şekilde:



Arnavutluk, Eritre, Endonezya (Açe), Hindistan, Kırgızistan, Mısır, Etiyopya, Ruanda, Sancak, Suriye, Filistin ve Türkiye.

5 kıtada kurban organizasyonu

Afrika'dan Balkanlar ve Güneydoğu Asya'ya Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya beş kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere ulaşacak olan İHH'nın bu yıl kurban çalışmaları için ziyaret edeceği ülke ve bölgeler şunlar:

Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Çad, Orta Afrikalı ve Nijeryalı mülteciler), Etiyopya (Etiyopya ve Ogaden), Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti (Güney Afrika C. ve Malavili mülteciler), Güney Sudan, Kamerun (Kamerun, Orta Afrikalı mülteciler), Kenya (Kisumu, Somalili mülteciler), Komor Adaları, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Nijer, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan (Darfur, Hartum ve Kesele Eritreli mülteciler), Svaziland, Tanzanya (Shinyanga), Uganda ve Zimbabve.

Orta Doğu: Fas, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Irak, İran, Kuzey Irak, Libya, Lübnan (Lübnan, Filistinli ve Suriyeli mülteciler), Mısır, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yemen.

Güney Asya: Bangladeş, (Bangladeş, Arakanlı mülteciler), Endonezya, Fiji, Filipinler (Moro), Hindistan (Hindistan, Keşmir, Kerala ve Assam), Myanmar (Myanmar ve Arakan), Nepal, Pakistan (Pakistan ve Azad Keşmir), Sri Lanka, Tayland (Patani), Vanuatu ve Vietnam.

Orta Asya ve Kafkasya: Abhazya, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Azerbaycan (Azerbaycan, Çeçenistanlı mülteciler), Çeçenistan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Gürcistan (Gürcistan ve Acara), İnguşeyta, Kabarday Balkar, Karaçay Çerkes, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Moğolistan, Osetya, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna.

Balkanlar: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya,Romanya ve Sırbistan (Sancak ve Preşova)

Amerika: Bolivya, Brezilya, Ekvador ve Haiti.









KURBANLIKLAR NASIL KESİLİYOR?

-Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır.

-Kurbanlıklar İslami usullere uygun olarak kesilir.

-Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır.

-Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.

KURBANLARINIZI NASIL BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ?

Bağışlar, İHH merkezlerine gidilerek elden, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.