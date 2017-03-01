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İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
01.03.2017 12:01:52

İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek “Yetim Dayanışma Günleri (YDG)” kapsamında 36 ülkede hayata geçirilecek 651 projeden yaklaşık 170 bin yetim yararlanacak.​

Yetim Dayanışma Günleri başlıyor.

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Hali hazırda 15 bine yakını Türkiye'de olmak üzere dünyada yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak destekleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, YDG organizasyonunu 2011 yılından beri düzenli olarak sürdürüyor.

1 Mart'tabaşlayıp 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan 2017 YDG ile dünyada 36 ülkede 651 proje gerçekleştirilerek170 bine yakın yetime ulaşılması hedefleniyor.

651 projenin 324'ü ise Türkiye'nin 60 ilinde uygulanacak.

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Ziyaret edilecek ülke ve bölgeler

Düzenli yetim çalışması yapılan 54 ülkeden 30'unda Türkiye'den gönderilecek ekipler görev alırken, 6 ülke ve bölgede ise çalışmalar buralardaki partner kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ziyaret edilecek ülkeler, Burkina Faso, Eritre (Kesele Bölgesi), Etiyopya, Ruanda, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Endonezya/Açe, Filipinler/Moro, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Tayland/Patani, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Sancak, Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Suriye ve Türkiye.

Partner kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirileceği ülke ve bölgeler ise,

Çad, Mısır, Nijer, İran, Filistin ve Yemen.

Organizasyon kapsamında uygulanacak projeler arasında ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları gibi sosyal yardım projeleri, sünnet organizasyonu, hijyenpaketi dağıtımları, sağlık taraması gibi sağlık yardımı projeleri, okul inşası, kırtasiye dağıtımı gibi eğitim yardımı projeleri, şiir, kompozisyon, resim ve bilgi yarışmaları gibi kültürel yardım projeleri öne çıkıyor.

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4 yeni yetimhane hizmete girecek

Dünyanın dört bir yanında bugüne kadar 32 yetimhane açan İHH, bu yılki YDG'de 4 yetimhaneyi daha hizmete açmayı planlıyor. Açılacak yetimhaneler şunlar:

İyilikhane Yetimhanesi (Bangladeş)

Hatice'tül Kübra Yetimhanesi (Moro)

Konya Akıncılar Yetimhanesi (Moro)

Katar Raf & İHH Çocuk Yaşam Merkezi (Türkiye)

Yetim Dayanışma Günleri

İlk olarak 2011 yılında düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri her yıl Mart– Nisan – Mayıs aylarında İHH'nın yetim çalışması yaptığı ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ve oralarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesiyle icra edilmektedir.

Kampanyanın hedefleri

• Yetim çalışması yürütülen ülke ve bölgeleri ziyaret etmek ve buralardaki koşulları yerinde incelemek.

• Yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak projeler hayata geçirmek.

• Yetimlere yönelik eğitim, sağlık, sosyal yardım ve kültürel etkinlik projeleriyle gezi/eğlence programları gerçekleştirmek.

• Kalkındırma projeleri ile yetim ailelerinin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak.

• Partner kurumlar aracılığıyla yürütülen yetim çalışmalarını yakından denetlemek ve raporlamak.

• Ülke ve bölgelerde yetim çalışmalarının birlikte yürütüldüğü partner kurumların gelişimine katkı sağlamak.

• Ülke ve bölgelere ziyaretler gerçekleştiren ekipler arasında yer alan bağışçılarımız aracılığıyla sponsor-yetim ilişkisini güçlendirmek.

• Yetim çocuklarımızı ve ailelerini yakından tanıyabilmek, onlarla kucaklaşmak ve aramızda bir ünsiyet geliştirmek.

• İnşası tamamlanan yeni yetimhaneleri hizmete açmak.

• Yetimhanelerin bulunduğu bölgelere giden ekiplere dâhil edilen psikolog ve pedagoglar denetiminde çocukların psikolojik durumlarını yerinde gözlemlemek, varsa engelli çocukları tespit ederek bu çocuklara yönelik çalışmalar yapmak.

Yetim Dayanışma Günleri projelerine nasıl katkı sağlayabilirsiniz?

Bireysel, kurumsal ya da gönüllü grubu olarak Yetim Dayanışma Günleri projelerinden birine veya birkaçına destek verebilirsiniz. Yetim Dayanışma Günleri ve projeler hakkında bilgi almak için 0212 631 21 21 /dâhili: 253 numaralı telefonu arayarak destek vermek istediğiniz proje ile ilgili görüşebilirsiniz.

2017 Yetim Dayanışma Günleri Kitapçığı için: TIKLAYINIZ


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