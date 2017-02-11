11.02.2017 16:15:27

İHH depremzedeleri yalnız bırakmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaklaşık bir haftadır devam eden depremlerde Çanakkale halkını yalnız bırakmayarak 110 adet çadır ve birçok acil yardım malzemesi ile vatandaşlara destek oldu.

İHH Acil Yardım Ekipleri, depremden etkilenen, evleri yıkılan ve hasar gören bölge halkına 150 kumanya paketi, 4 bin 333 adet kışlık kıyafet, 440 adet battaniye ve 110 çadır ulaştırdı. Şuana kadar yapılan yardımların tutarı 77 bin TL'ye ulaştı.

''İLK GÜNDEN BERİ DEPREM BÖLGESİNDEYİZ''

İHH Acil Yardım Koordinatörü Emre Yerli, “depremin gerçekleştiği ilk günden beri bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 farklı ilden gelen İHH Acil Yardım Ekiplerimiz, AFAD ve Kızılay'la birlikte koordineli olarak çalışmaları yürüttüler. Buradaki sıkıntı tamamen sona erene kadar buradan ayrılmayacağız” dedi.

Çalışmaları yerinde gözlemleyen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da İHH Acil Yardım Ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Bilindiği üzere Çanakkale Ayvacık'ta devam eden depremler sonucu, 8 kişi yaralanmış, 14 yerleşim birimi zarar görmüş ve 238 bina ağır hasar görmüştü. Bölgede artçı depremler sürüyor.

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