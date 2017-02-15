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İHH’dan Yemen’de insani kriz raporu
15.02.2017 15:22:00

İHH’dan Yemen’de insani kriz raporu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Mart 2015’te Yemen’de başlayan iç karışıklıkların arka planını ve yaşanan insani krizi ortaya koyan kısa bir değerlendirme raporu hazırladı.

“Yemen'deki İnsani Duruma Genel Bir Bakış” başlıklı rapor, İHH Ortadoğu Masasınca bölgedeki partnerler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından alınan bilgilerden derlenerek hazırlandı.

BM YAŞANANLARI İZLİYOR

Yemen'in son durumunun haritasının çizildiği rapora göre ülkede 18,8 milyon insan yardıma ve himaye edilmeye muhtaç durumda. Sivil toplum kuruluşları Husilerin muhasara altında tuttuğu bölgelere bir koridorun açılıp emniyetli bir şekilde gıda ve ilaç sokulması için ne kadar BM ve uluslararası kuruluşlara başvuru yaptıysalar da dikkate alınmamış; hatta yapılan yardımları Husilerin gasp etmesine göz yumulmuş.

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İHTİYAÇ DUYULAN HUSUSLAR

Raporda başlıca ihtiyaç duyurulan hususlar ise şöyle sıralanmış:

1.Vatandaşların koruması:

Yaşan iç savaş ile birlikte yaklaşık 44.000 kişinin 36.818 yaralı ve 7.070 ölü olduğu tahmin edilmektedir. 3 milyondan fazla kişi ise göçmen durumunda evleri terk etmiş ve barınma ihtiyacı duymaktadır.

4.744 çocuk bu çatışmalardan zarar görürken 1275 çocuk ise militan olarak kullanılmıştır.

2.Gıda ihtiyacı:

Yaklaşık 14 milyon kişi Yemen de gıda ihtiyacı bulunmaktır. Bu rakamın 7 milyonunun ise gıda ya olan ihtiyacı ciddi boyutlara varmış durumdadır.

14,4 milyon kişi temiz içme suyuna ve alt yapıya ihtiyacı bulunmaktadır.

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3.Sağlık İhtiyacı :

14,7 milyon kişinin sağlık ihtiyacı bulunmaktadır ve ciddi oranda sağlık hizmeti alamamaktadır. 3,3 milyon kişi kötü beslenmeden kaynaklı hastalıklarla mücadele etmektedir. 462.000 çocuk ciddi oran da kötü beslemeden dolayı şiddetli hastalıklarla boğuşmaktadır. Birçok sağlık ihtiyacı karşılanamazken ilaçlarda ciddi oranda eksiklikler bulunmaktadır. 8,8 milyon kişi sağlık hizmetlerinin tamamen yok olduğu bölgelerde yaşamaktadır.

Her 10 bin kişiye 22 sağlık görevlisi düşmektedir.

4.Alt yapı ve temel hizmetler:

Ancak %45 oranda alt yapı hizmeti verilebilmektedir. Birçok kurum personeline maaş veremediğinden hizmetlerini yerine getirememektedir. Yemen'nin yüzde 30'u devletten gelen düzenli maaş ile geçiniyordu ki bu maaşlar şuan verilememektedir.

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1600 den fazla okul eğitim hizmeti verememektedir. 2 milyondan fazla öğrenci eğitim dışında kalmaktadır. 

İç göç, işkence, insan ticareti…

Raporda ayrıca Yemen'deki mültecilerin durumu, yaşanan iç göç ve hapis, işkence ve insan ticareti gibi konular da ele alınıyor. Buna göre ülkede Somali ve Etiyopyalılar başta olmak üzere 97 bin mültecinin yaşadığı, 2,2 milyon Yemenlinin de evlerini terk ettiği tahmin ediliyor. Husi ve Ali Abdullah Salih güçleri tarafından 11,000 kişinin (Çoğu İslah partisine mensup) hapse atıldığı ve 57 kişinin işkenceden can verdiği, 4698 kişinin 484 hapishanede işkence gördükleri; hatta hapiste yer kalmadığından 8 adet hapishane daha açtıkları ve çeşitli barınakların hapishaneye dönüştürüldüğü raporda dikkat çekilen bir başka konu.

İHH'NIN YEMEN YARDIMLARI

Raporun sonunda ise İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2016 yılında Yemen'de gerçekleştirdiği projelere yer veriliyor. Özellikle gıda ve su sorununun bir çok bölgede etkisini sürdürdüğü, sağlık krizinin de her geçen gün artarak devam ettiği belirtilen raporda İHH'nın gıda ve su sorununa yönelik özellikle Taiz bölgesinde projeler hayata geçirdiği, sığınmacıların ağırlıkta olduğu bölgelerde de gıda dağıtımlar ve mobil sağlık hizmetlerinin yapıldığı kaydediliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı-İNSAMER işbirliğiyle önümüzdeki günlerde Yemen'le ilgili kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaşacak.

 


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