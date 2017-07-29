İHH'dan Vaerli sığınmacılara yardım

29.07.2017 22:06:29

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus ilçesindeki Zoğara kampında bin 630 aileye gıda yardımı yaptı.

İHH'nın Zoğara kampı sorumlusu İsam Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin Zoğara kampında bin 630 Suriyeli aileye yardım kolisi dağıttığını aktardı.

Kolilerin içinde şeker, yağ, şehriye, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, salça ve makarna gibi temel malzemelerin bulunduğunu dile getiren Halife, ''Kamp sakinlerine her gün bir öğün sıcak yemek veriyoruz. Bir de ayda bir, yardım kolisi dağıtıyoruz." dedi.

Yardım sırası bekleyen kamp sakinlerinden Şahir Cabran, rejim kuşatmasındaki Vaer'den çıkarak güvenli yerlere ulaştıkları için Allah'a şükrettiklerini söyledi. Cabran, Zoğara kampında yaşayan Suriyeli ailelerin ihtiyaçlarını gideren yardım kuruluşlarına teşekkür etti.

Bir diğer kamp sakini Alaa Rezak da Vaer'i rejimin yoğun saldırıları ve kuşatma nedeniyle terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Rezak, "Buraya geldik. Türk yardım kuruluşlarının yardımlarıyla hayattayız. Bu kolileri dağıtan İHH'ya da teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cerablus'taki Zoğara kampında kalan Suriyelilere düzenli yardım yapıyor.

Zoğara kampı, Humus ilinin Esed rejiminin askeri kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık 8 bin sivile ev sahipliği yapıyor. Kampta bir adet sahra hastanesi, bir okul ve bir aşevi bulunuyor.