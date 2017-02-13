13.02.2017 16:41:09

İHH'dan Suriye'ye 2 tır dolusu yardım

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye'ye iki tır dolusu yardım gönderildi.

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İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Suriye'ye iki tır dolusu yardım gönderildi.Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'da, başlatılan Suriye'ye yardım kampanyası kapsamında 26 tır yardım malzemesi gönderilirken, Suriyelilerin daha fazla mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için İHH tarafından 2 tır yardım daha gönderildi. Dualar eşliğinde yardım tırları yola çıkarken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, "Bu tür yardım kampanyaları ya bir doğal afet, açlık felaketi, işgal yahut iki ülkenin birbiri ile savaşı neticesinde mağdur kalan insanlara yönelik olmuştur. Kampanyadaki, asıl amacımız sadece milletin değil insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmektir. Suriye`de bir insan ölürken, bütün yeryüzünde insanlığın öldüğünü, Suriye`de ekmek kuyruğunda 90 insan katledilirken, tüm dünyada 90 kez insanlığın katledildiğinin farkında olmaktır. Bu yardım kampanyasında Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağımızı bu kampanya ile ifade etmeye çalıştık. Bugüne kadar nasıl yanlarında olduysak bugünden itibaren de yanlarında olacağız. Aslında halkımız bu ve benzeri kampanyalardaki üstün gayretleri ile bize kardeşliği, komşuluk hakkını, ümmet olmayı ve ensar olmanın ne demek olduğunu en güzel şekliyle yeniden hatırlatmış olmaktadırlar.Kampanya kapsamında toplanarak TIR'a yüklenen yardım malzemelerinde, 500 torba un, bin 800 çift ayakkabı, 658 adet battaniye,36 adet yorgan,4 bin 500 adet kıyafet, 149 paket makarna,300 adet çocuk bezi, 117 adet yatak, 1 adet hangar çadırı bulunduğu belirtildi.