04.02.2017 11:30:06

İHH'dan Libya'ya belediyecilik desteği

Libya'nın güneyindeki 9 belediyenin yetkilileri, Türkiye'nin belediyecilik alanındaki tecrübesinden istifade ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfının, Libya'nın güneyindeki bazı belediyelere, belediyecilik alanında kurs verdiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan İHH Libya yetkilisi Rafet Aydoğdu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolünde bulunan güneydeki 9 belediye ve sivil toplum kuruluşu için Türkiye'de kurs verdiklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin iş birliğiyle düzenlenen ve geçen pazar günü başlayan kursta belediye idaresi ve geliştirilmesi ile Türkiye'nin bu konudaki tecrübesinin Libyalılara aktarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İHH daha önce de Libya'nın güneyindeki Ubari kasabasından göç eden ailelere insani yardım ile güneydeki pek çok belediyeye farklı yardımlarda bulunmuştu.

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