20.02.2017 14:14:49

İHH’dan Arakanlı mazlumlara yeni yardımlar

İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında hayırseverlerin destekleri ile 18 bin 500 Arakanlıya gıda ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım faaliyetleri kapsamında dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve mazlumlara gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımlarını sürdürüyor.

İHH son olarakyıllardır zorlu hayat şartları ile mücadele eden Arakan halkına gıda yardımı ulaştırdı. Hayırseverlerin destekleri ile Şubat ayında 4 bin aileye ulaşarak toplamda 18 bin 500 kişiye gıda yardımında bulundu.

Pirinç, yağ, fasulye, tuz ve baharatlardan oluşan temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda yardımları, hayırseverlerin destekleriyle önümüzdeki günlerde de devam edecek.

ARAKAN'DA SON DURUM

İHH Güney Asya Masası'ndan Mücahit Demir, bölgede yaşanan son durumla ilgili şunları söyledi:

Geçen yıl Arakan'da başlayan askeri şiddet ve baskılar neticesinde yaklaşık 100 bin insan yerlerinden edildi. 75 binden fazla insan Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde bulunan ve dünyanın en kötü kampı olarak bilinen Kutupalong Kampı ve çevre bölgelerine yerleşmek zorunda kaldı.Yakılan köyler ve baskılar neticesinde yaklaşık 30 bin insan Arakan içinde yerlerini değiştirmek zorunda kaldı. O tarihten bu yana yüzbinlerce Arakanlı kardeşimiz yardıma muhtaç hale geldi.”

Demir, yardımlarla ilgili olarak da, “biz de İHH olarak, özellikle acil yardım kapsamında başlattığımız gıda ve temel ihtiyaçlar dağıtımlarımızı önemsiyoruz. Hayırseverlerin destekleri ile bölgedeki dağıtımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.