05.02.2017 17:30:00

İHH Afrika’da 850 bin kişiye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2016 yılında Afrika’nın 35 ülkesine hayırseverlerin desteğiyle 5 milyon euroluk yardım yaparak 850 bin kişiye yardım ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 5 kıtada 135 ülke ve bölgede din, dil, ırk, millet ve mezhep ayrımı yapmaksızın yardım faaliyetleri yürütmeye devam ediyor. Bu bölgeler kıtalar yer alan Afrika'da 2016 yılı içerisinde; gıda, eğitim, sağlık, temizlik, dini – kültürel alanda bir dizifaaliyet gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Afrika'da;birçok cami, mescit, İslam kültür merkezi açılışı yapılırken ayrıca Kur'an'ı Kerim dağıtımı, yetim, Ramazan ve Kurban organizasyonlarına imza atıldı.Toplamda 35 ülkede 5 milyon 375 bin 90 euroyu bulan yardımlarla853 bin 881 kişiye ulaşıldı.

9 kalıcı eser inşa edildi

Kalıcı eser projeleri kapsamında da başta Burkina Faso olmak üzere 3 ülkede toplam 9 kalıcı eserin açılışı yapıldı, 19'unundatemeli atıldı. Burkina Faso'da;Abdülhamid Han Camii, Başakşehir Hamdi Yıldız Camii, Rükneddin Remziye Çoban Camii, Günışığı Mühtedin Camii, Bayrampaşa İHH Temsilcilik Camii ibadete;Akabe Kuran Eğitim Merkezi ve Elif Kız Kuran Okulu da hizmete açıldı. İHH'nınhayırseverlerin desteği ile Afrika'ya kazandırdığı kalıcı eserler arasında Ruanda Hacı Hasibe Camii ve Somali'deki Zemzem Üniversitesi Ziraat Fakültesi inşası da bulunuyor.

“Hedefimizde kalkınma projeleri var”

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, 2017 yılında Afrika için özellikle yetim ailelerine yönelik olarak kalkınma projelerine daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi. Aynacı, İHH'nın Afrika'daki 2017 hedeflerini şu şekilde sıraladı:

“Küçük desteklerle onların hayatlarını değiştirebilecek projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Buna örnek olarak da bakkal, terzi, sağmal hayvan, balıkçı teknesi ve rikşa (ulaşım aracı) satın alımı yaparak insanların kendi başlarına ayakta durabilmelerini sağlayan çalışmalar planlıyoruz. Bunun yanı sıra Meslek Edindirme Kursları ile bölge halkını meslek sahibi yapmayı düşünüyoruz. Hedeflediğimiz çalışmalar arasında her Müslüman bölgesinin kendi mezhebine yönelik olarak hazırlanan ilmihal kitaplarını insanlara ulaştırmak da bulunuyor.”

35 ülkeye yardım eli uzandı

İHH'nın yardım götürdüğü 35 ülke isimleri ise şu şekilde:

Benin,Burkina Faso,Burundi,Cezayir,Cibuti,Çad,Etiyopya,Fas, Fildişi Sahili,Gambiya,Gana,Gine,Güney Afrika,Güney Sudan,Kamerun,Kenya, Komor Adaları,Liberya,Libya,Malavi,Mali,Mısır,Moritanya,Mozambik,Nijer,Ruanda,Senegal,Sierra Leone,Somali,Sudan,Tanzanya,Togo,Tunus, Uganda ve Zimbabve.

24 bin yetim, 9 bin katarakt ameliyatı ve 838 su kuyusu

İHH İnsani Yardım Vakfı, ayrıca 2016 yılında Afrika'nın 17 ülkesinde 838 su kuyusu açtı ve yaklaşık 9 bin kişiye katarakt ameliyatı yaptı. İHH, Afrika'nın 17 ülkesinde de 24 bin 530 yetime Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında hamilik yapıyor.

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