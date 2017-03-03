03.03.2017 12:24:42

İHH acil kurtarma ekibi deprem bölgesinde

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD ve UMKE'nin yanı sıra İHH acil kurtarma ekipleri de bölgede çalışma yapıyor.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD ve UMKE'nin yanı sıra İHH acil kurtarma ekipleri de bölgede çalışma yapıyor.Birçok evin yıkıldığı ve hasar gördüğü ilçeye depremin akabinde ulaşan İHH acil kurtarma ekipleri, hasar gören yapılarda inceleme yaptı. Ekipler daha sonra Samsat merkez ve köylerine çadır kurma çalışmaları yaptı. İHH'ya ait aşevi tırı ilçeye geldi. İlçede ilk etapta 5 bin kişilik çorba ikramı başladı.İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, köylerde büyük hasar ve 30'a yakın yaralı olduğunu belirterek, artçı depremlerin devam ettiğini söyledi. Akkuş, İHH olarak depremzedelere her türlü yardım ve hizmeti vereceklerini dile getirdi.