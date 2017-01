27.01.2017 16:53:09

İHA ve TGRT Haber'e ödül

Tokat Yayın Grubunun organize ettiği Tokat Kültür Haber Dergisi ve Tokat Gündem Gazetesinin Yaş Günü Etkinlikleri ve Tokat Enler Ödül Töreninin 16'ncısı gerçekleşti. Törende İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber ödüle layık görüldü.16 yıldır aralıksız düzenlenen etkinlikte 'Tokat Enleri Ödülleri' sahiplerini buldu. Tokat Enleri Ödül Töreninde spor, sanat, bireysel, iş dünyası dalında, Tokat'a yatırım yapan, istihdam sağlayan veya tanıtan isimlere ödül verildi. Her yıl ocak ayında düzenlenen organizasyon Tokat'ın üst düzey siyasetçi, bürokrat, akademisyen, iş dünyası, sanatçı, sporcu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.Törende İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber de ödüle layık görüldü. Tokat Enleri Ödülünü TGRT Haber TV adına Genel Yayın Yönetmeni Yücel Koç, İHA adına Finans Müdürü Bilal Koç'a aldı."Çanakkale'den 15 Temmuz'a Tokat'lı Şehitler"Organizasyonda Tokat Yayın Grubu'nun "Çanakkale'den 15 Temmuz'a Tokat'lı Şehitlerimiz" adlı belgeseli de yayınlandı. Kısa filmde 15 Temmuz adi kalkışma hareketinin Muğla ayağındaki krizi yöneten Vali Amir Çiçek, başarılı yönetiminden dolayı şehitler anısına yapılan kısa film belgeselinin konusu oldu. Tokat'ın 15 Temmuz'da Gazi Osman Paşa ruhunun ortaya koyduğunun vurgusu yapılan kısa film izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı."Tokat'a yapılan hizmetleri ödüllendiriyoruz"Törende açılış konuşması yapan İmtiyaz sahibi Bayram Güvercin "Yeryüzünde iyilik ve kötülüğün her zaman bir mücadele içinde olduğunu görüyoruz. Ülkemiz için bu günlerde birlik beraberliğe daha fazla ihtiyacımız var. Vatan uğruna canını feda eden, Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle anıyoruz. Tokat Yayın Grubu olarak, aldığımız kararla bu yılki etkinliğimizi Şehitler Yılı, gelecek yılı da, Plevne Kahramanı Gaziosmanpaşa yılı olarak anacağımızı bildirmek isterim. Terör olaylarına rağmen, etkinliklerimize devam ederek bu hainlere en güzel cevap olacağına ve normal yaşantımızı devam ettirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Tokat Enleri Ödül Töreninde spor, sanat, bireysel, iş dünyası dalında, Tokat'a yatırım yapan, istihdam sağlayan veya tanıtan isimlerin motivasyonunu üst düzeyde tutup memleketimize yapılan her türlü yatırımların karşılıksız kalmadığını göstermek amacındayız. Organizasyonumuza ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesine ve değerli Başkanı Temel Karadeniz beye, komisyon üyelerimize, sponsorlarımıza ve siz değerli konuklarımıza verdiğiniz desteklerden ve katılımınızdan dolayı yayın kurulumuz adına teşekkür eder saygılar sunarım" dedi."Toplumsal faydayı çalışmalarımızın merkezine koyduk"Ödül Töreninde konuşan Grubunun Genel Yayın Yönetmeni Zekeriya Yılmaz "Yaptığımız bu çalışmalar hissettiğimiz sosyal sorumluluktur. İlişkilerimizi ikili menfaatlerden çok Toplumsal faydayı çalışmalarımızın merkezine koyduk" ifadelerini kaydetti. Ödül kriterlerinin profesyonel araştırmalar sonucu komisyon tarafından belirlendiğine dikkat çeken Yılmaz, araştırmalarda bölgede ilk sırada çıkan sorunlara da değindi. Çalışmalarının aralıksız devam edeceğini, günümüzde yerel yayıncılığın öneminin arttığı tespitini yineleyen Yılmaz, yerel idarelerin ve merkezi hükümetin yeterince yerel basını kullanamadığına da vurgu yaptı."Vatana hizmet aşkıyla heyecanımızı birleştirdik. Devletimiz ve hükümetimizin yanında bizi ayakta ve dik tutan ana karakter budur"Törende konuşma yapan Muğla Valisi Amir Çiçek ise, "Kırk yıllık devlet görevimde ilk günkü gibi hizmet etmeye devam ediyorum. Siz Tokat'lı hemşehrilerinin içinden çıkan bir isim olarak devlet kanadında sizlerin temsilcisiyim. Özellikle idaremiz altında bulunan Muğla ilimiz ülke ve milletine bağlı insanların oluşturduğu cennet vatanımızın en güzide yerlerindendir. Hain kalkışmada ülkemizi kana bulamak isteyen hainlere bütün Muğla ile beraber anında refleks göstererek kolay sandıkları lokmayı hainlerin boğazına tıkadık. İçinizden bir kardeşiniz olarak sizlerin vatanına ve milletine sadık insanlar olduğunuzdan endişem yoktur. Bundan sonrada daha dikkatli ve uyanık olmaya mecburuz" dedi."İş dünyasında önemli isimler ön plana çıktı"Sektöründe Dünya sıralamasında ilk 8, Avrupa'da ilk 5'inci sırayı alan Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Dimes Yönetim Kurulundan Orhan Ziya Diren, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, temsilci gönderdiği törende, Sofra London sahibi İngiltere'den Hüseyin Özer, Doğan Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Doğan, Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Doğan, Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Acar, Bereket Döner Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Taşkıran iş dünyasında ödül alan kurumlar arasında yer aldı.Tokat ve ilçelerinde yapılan araştırmalarda belediye başkanlarından ön plana çıkan isim Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler oldu. Bekler, göreve geldiğinden bu yana Turhal ilçesine yaptığı altyapı ve sosyal çalışmalarla gündeme geldi.Özel jüri ödülleri özel insanlara verildi.Tokat Yayın Grubu, organizasyonda Özel Jüri Ödülünü iki özel isme verdi. 15 Temmuz kahramanları Muğla Valisi Amir Çiçek ve Şişli Emniyet Müdürü Gazi Melih Ekici Özel Jüri Ödülününe layık görüldü.Bu yıl Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun yanı sıra spor adamı Ertuğrul Sağlam, Magazin Programı Güldür Güldür Show, %100 futbol programı Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'a Özel Jüri Ödülleri verildi.Ceyhun Yılmaz sundu, Songül Karlı söylediTokat Enler Ödül Töreni etkinliklerinde gecenin sunumunu Ceyhun Yılmaz yaptı. 16'ncı yıl etkinliklerinin sanatçı konuğu olan Songül Karlı da katılımcılara konser verdi. Tokatlı sanatçıların da yer aldığı organizasyonda davetlilere yöresel lezzetlerden keşkek, yaprak sarması, katmer ve ayran ikram edildi.