24.02.2017 13:14:40

İHA, MICE organizasyonunun iletişim sponsoru oldu

MICE sektörünün uluslararası kuruluşlarının ve başkanlarının bir araya geldiği Ace Of MICE organizasyonuna, İHA iletişim sponsoru oldu. İHA Kurumsal Pazarlama Direktörü Karadayı, organizasyona destek vermekten çok büyük keyif aldıklarını belirtti.İHA, MICE Organizasyonunun iletişim sponsoru oldu. İHA Kurumsal Pazarlama Direktörü Murat Karadayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uluslararası kuruluşlarının ve başkanlarının bir araya geldiği kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en önemli buluşmalarından olan Ace Of MICE organizasyonuna İhlas Haber Ajansı olarak ikinci kez iletişim sponsoru olarak katıldık. Turkis Airlines' in ana sponsorluğunda MICE profesyonellerinin bir araya geldiği uluslararası organizasyonda sektör temsilcileri ile bir arada olmaktan büyük keyif aldık. İhlas Haber Ajansı'nın haber üretmenin yanında ayrıca MICE sektörüne de geniş ürün yelpazesi ile hizmet verdiğini uluslararası tüm oyunculara yüz yüze anlatma fırsatı bulduk" dedi.Üç gün süren organizasyonda MICE sektörünün uluslararası çatı kuruluşlarından ICCA, SITE ve MPI başkanlarının da davetli olduğu oturumda sektör profesyonellerinin kişisel deneyimleri, yaşanılan problemler ve çözüm yolları MICE profesyonelleriyle paylaşılıyor. Türkiye'nin iletişim alanında önde gelen 3 derneği; Türkiye Halkla İlişkiler Derneği, Kurumsal İletişimciler Derneği, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Başkanları ve MICE sektöründen dünya çapında yabancı konuşmacılar, ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'ta bir araya gelerek Türkiye MICE sektörünün yurtdışındaki algısı ve yapılabilecek iletişim çalışmalarını İhlas Haber Ajansı iletişim sponsorluğunda tüm sektöre ulaşıyor.