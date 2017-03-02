02.03.2017 10:45:54

İHA Bölge Toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı değerlendirme toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi.

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İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğünün 2016 yılı değerlendirme toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi.Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illerinin bağlı bulunduğu İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü 2016 yılı değerlendirmesi Malatya'da yapıldı. Toplantıya İHA Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ile Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Arslantaş, Malatya İl Temsilcisi Cahit Özçelik, Şanlıurfa İl Temsilcisi Şinasi İnan ve Kilis İl Temsilcisi Mehmet Ali Dağ katıldı.Geçtiğimiz günlerde Bursa'da gerçekleştirilen 2016 yılı Bölge Müdürleri değerlendirme toplantısında ele alınan konularında görüşüldüğü toplantısında 2016 yılında elde edilen veriler paylaşıldı. Ajansın yurt içinin yanı sıra yurt dışında da ciddi bir yapılanmaya gittiğini belirten Akın, İHA'nın bir dünya markası haline dönüşmesi adına önemli projelere imza attığını söyledi.İHA'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Akın, aynı azim ve şevkle bundan sonrada çalışacaklarını söyledi.