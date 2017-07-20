20.07.2017 08:10:58

Igor Tudor'dan istifa açıklaması

Galatasaray Teknik Direktör Igor Tudor, yarın elenmeleri halinde istifa edip etmeyeceğine ilişkin, ''Ben sorumluluktan kaçan biri değilim. Her zaman sorumluluk alan biriyim. Ama sorumluluk alma kelimesi, büyük bir kelime'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda İsveç ekibi Östersunds FK ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Teknik Direktör Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Yarın maçın ikinci yarısı oynanacağını söyleyen Tudor, "İlk yarı maalesef 2-0 mağlup olduk. 40 bin taraftarımızla sahaya çıkacağız. 2-0 kaybettik ama bütün kalbimle söylüyorum; ilk maçı 4-0 kaybetsek de turu geçeceğimizden emin olacaktım. Oyuncularım inanılmaz motive. Çok iyi hazırlandık. Fiziksel olarak daha iyi bir takım göreceksiniz. Taraftarlar ve gazeteciler bu maçın bir penceresinden bakabiliyor. Ana resmi göremiyorsunuz ve bunu anlayabiliyorum. Bu 7 günlük süre hoca olarak benim için çok önemliydi. Normal hazırlık döneminde maksimum performans almak için 6 haftalık hazırlık dönemi ve 4 tane 90 dakika maç gerektiğini söylemiştim" şeklinde konuştu.



"OYUNCULARIMIZDAN YÜZDE 100 EMİNİN"



Dünkü antrenmanda taktikleri en iyi şekilde verdiğini belirten Tudor, "Yarınki maçın belirleyici detayı ne kadar yürek ve karakter ortaya koyacağımız. Oyuncularımızdan yüzde 100 eminin. Hem karakterlerini hem yüreklerini ortaya koyacak. Tüm taraftarımızla beraber turu geçen taraf biz olacağız" diye konuştu.



"YARIN OFANSİF OLARAK ÇOK FARKLI TAKIM OLACAK"



Yarınki maçta ofansif olarak çok farklı bir takımın sahada olacağını vurgulayan Hırvat çalıştırıcı, "Daha iyi bir Galatasaray olacaktır. Belhanda bizle 6-7 antrenmana çıktı. Dün ve bugün de antrenmana çıktı. Son durumu değerlendireceğiz. Gomis de iki haftadır bizle antrenmanlara çıkıyor. Daha önce dediğim gibi bu sezon özel bir sene. Taraftarlarımızdan ricam; özellikle aramıza yeni katılan oyuncular için zaman ve kredi tanımaları. Ne kadar oynarlarsa oynasınlar ellerinden geleni yapacaklarına şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE BU TURU GEÇECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Galatasaray gibi büyük bir camiada iş yapılıyorsa baskının her zaman olduğunu vurgulayan Tudor, "Biz Galatasarayız. Avrupa dışı kalmamız söz konusu olamaz. Bizden daha küçük bir camia ile oynuyoruz. Böyle bir takım karşısında dışarıda kalmamalıyız. İçinde bulunduğumuz durum belli. Hiçbir bahanemiz yok. Yarın da bahanemiz olmayacak. Rakibe saygı duyuyoruz. En ciddi rakibi çektik. Bir sonraki turda bu kadar iyi bir rakip olmayabilir. Biz de Galatasarayız. Taraftarımızın desteği ile bu turu geçeceğimizi düşünüyorum. Ben sorumluluktan kaçan bir hoca değilim" dedi.



Tudor ayrıca yarın elenmeleri halinde istifa eder misiniz? sorusuna, "Ben sorumluluktan kaçan biri değilim. Her zaman sorumluluk alan biriyim. Ama sorumluluk alma kelimesi, büyük bir kelime" diye cevap verdi.