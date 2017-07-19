19.07.2017 13:07:10

Iğdır Ovasında kavun bereketi

Iğdır'ın Melekli Beldesinde yetiştirilen ve kendine has tadı olan şalak kavunu hasadına başlandı.

Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, Iğdır'ın Melekli Beldesinde yetiştirilen şalak ve diğer kavun çeşitlerini yerinde inceledi.



Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, yörede şamama adı verilen bu kavun türünün üretim amacının eski tohumları muhafaza etmek olduğunu belirtti. Yolcu, "Çiftçimiz tohumları muhafaza etmek adına tarlanın bir bölümüne bu kavundan ekerek çok güzel bir iş yapmış. Şuan burada farklı kavun türleri ekerek burayı tamamen bostana dönüştürmüş. Bu tarlada kavun ve yöresel kavun türlerini doğal bir şekilde yetiştiriyor. Tat ve aroma açısından çok farklı ve lezzetli olan şalak adı verilen kavun çeşidi de bunlardan biri. Iğdır'da çok fazla yetiştiricilik yapılıyor ama, bu çiftçimiz sayesinde bu tür eskiden kalma tohumları kayıt altına alarak tescili adına bir adım atmış olacağız. Bakanlığımızın bu konuya ilişkin ulusal tohum genel merkezleri projesi var. Bu kapsamda bahsettiğimiz yöresel kavun tohumunu da tescil etmeye çalışacağız" dedi.



Iğdır'ın Melekli Beldesinde yaşayan Abdullah Yücal isimli çiftçi, şalak denilen kavun türünün sadece Iğdır ovası Melekli Beldesinde ekildiğini belirtti. Yücal, "Bu hibrit tohumları çıktıktan sonra çiftçiler şalak kavunu dediğimiz bu ürünü ekmemeye başladı. Ama benim gibi bazı üreticiler bu kavunu yaşatmaya çalışıyor. Ben bu kavunların tohumlarını azda olsa her yıl belirli bir miktarda saklıyor bir sonraki yıl tekrar ekiyorum. Hibrit tohumunun bir fidesinde 3 adet kavun yetişirken şalak tohumunun fidesinde 6 adet kavun yetişiyor" şeklinde konuştu.



"ÇİFTÇİLER GERÇEKTEN BİRLİK DEĞİL"



Çiftçilerin fiyat konusunda hem fikir olmadıklarını söyleyen Yücal, "Çiftçiler şu gördüğünüz asfalt üzerine tezgah kurarak üç kuruş daha fazla para kazanayım diye olgunlaşmamış ürünü ucuza satıyor. Şimdi sürmeli dediğimiz bir kavun türü var. Kavun renk almış ama kestiğin zaman tat yok. Kavunun olmasına yaklaşık 10 gün var tezgaha çıkartıp satıyor. Az önce tezgahın birinde olmamış iki römork kavuna rastladım. Bu kavunu alan vatandaş evine götürüp kestiğinde olmamış ve acı kavunla karşılaşıyor. Çiftçi kendi çıkarı için olmamış kavunu bir an önce üç kuruş daha fazla satayım derken bütün ovadaki kavunları kötüleyip, karalayıp ve piyasayı bitiriyor. Ben damlama sulama tekniğini sevdiğim için 20 dönüm bu araziyi bu yöntemle yaptım. Bizim burada en fazla yakındığımız şey pazarımızın olmaması. Şu anda gördüğünüz bu güzelim kavun kilosunu 40 ila 50 kuruştan müşteri bulamıyor. Bu tarlada toplam 5 ton kavunum var. Piyasa olmadığı için bu ürün toplanmıyor. Topladığım zamanda işçiliğini ve masrafını kurtarmıyor" ifadelerini kullandı.