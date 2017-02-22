22.02.2017 23:36:15

Iğdır merkezli FETÖ operasyonu

Iğdır merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) operasyon düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Iğdır merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) operasyon düzenlendi.Iğdır Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 ilde yapılan operasyonda 17 emniyet mensubu yakalanmış, 1 şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalaması yapılan 10 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütünün Iğdır yapılanması içerisinde Jandarma Komutanlığı Subaylarına "sohbet ağabeyliği" yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Daha önce de kamu personeline yönelik yapılan operasyonlarda 14 şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 13 şahıstan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 7 şahıs ise adli kontrol şartı ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılmıştır" denildi.