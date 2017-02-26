27.02.2017 11:32:15
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Iğdır'da uçak seferleri iptal edildi
Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.