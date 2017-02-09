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09.02.2017 12:54:50
Iğdır'da uçak seferleri iptal edildi
Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi
Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
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