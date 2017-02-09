09.02.2017 12:54:50

Iğdır'da uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildi

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Iğdır'da olumsuz hava şartları nedeniyle uçuk seferleri iptal edildiEdinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisten dolayı yapılması planlanan Iğdır-Ankara ve Iğdır-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.