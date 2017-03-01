01.03.2017 12:06:28

Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

Kentteki yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Iğdır'da etkili olan yoğun sis sebebiyle uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç hat seferleri gerçekleştirilemedi.

Sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği, söz konusu seferlerin sisin etkisini kaybetmesiyle normale döneceği kaydedildi.