06.02.2017 11:59:04

Iğdır'da 'Grup A Streptokok Akut Farenjit Tanı ve Tedavi' konulu seminer

IĞDIR (İHA) â€' Iğdır'da 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı Projesi' çerçevesinde 'Grup A Streptokok Akut Farenjit Tanı ve Tedavi' semineri düzenlendi.

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IĞDIR (İHA) â€" Iğdır'da 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı Projesi' çerçevesinde 'Grup A Streptokok Akut Farenjit Tanı ve Tedavi' semineri düzenlendi.Seminer öncesi konuşan Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevruz Erez, Uzm. Dr. Hüseyin Aytaç Erdem tarafından sunum yapılan seminere acil servis, çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve iç hastalıklar dalında uzman hekimlerin katıldığını söyledi. Başhekim Dr. Nevruz Erez, "Antibiyotik kullanımı konusunda Bakanlığımız çalışmalar yapıyor. İhtiyaç duyulmadan antibiyotik yazmayalım. Bu seminerde Grup A Streptokoklar, hızlı antijen testlerinin kullanımı ve sağladığı yararlar konusunda eğitim verilecek" dedi.Uzm. Dr. Hüseyin Aytaç Erdem ise, hızlı antijen test kitlerinin kullanımı ve antibiyotik kullanma skorlarını içeren bilgiler vereceğini belirterek, "Buna göre hızlı beta testi belirleyici olacak. Hekimlerin beta mikrobunu muayene sırasında yapılacak olan hızlı bir test ile tespit etmeleri artık mümkün. Test sonucunun 'pozitif' çıkması halinde hastalara antibiyotik reçete edebilecek ve böylece gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilecek. Türkiye'de polikliniğe başvuran her 3 hastadan birinin antibiyotik kullanması üzerine, Sağlık Bakanlığınca gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek amacıyla 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı Projesi' başlatıldı" şeklinde konuştu.