31.12.2016 11:12:17

Iğdır'da çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında desteklenmeye uygun görülen proje sahiplerine hayvanları teslim edildi.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında desteklenmeye uygun görülen proje sahiplerine hayvanları teslim edildi.Proje kapsamında Iğdır'ın Aralık ilçesinde 28 çiftçiye, 168 büyükbaş düve desteği yapıldı. Programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay ve çiftçiler katıldı.Programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, "Genç çiftçilerimizin geleceğini etkileyecek, genç yaşta edindikleri hayvanlar sayesinde işlerini büyütebilecek kendilerine gelecek vadedecek bu projeden yararlanıyor olmaları bizleri mutlu ediyor. Bizler sizler için varız ve Bakanlığımızın da uygun gördüğü her türlü desteğe hazırız. Almış olduğunuz hayvanların sizlere hayırlı ve bereketli olmasını dilerim kazancınız bol olur İnşallah" dedi.Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay, "İlçemiz çiftçilerinin bu gibi projelere müracaat edip devletin vermiş olduğu desteklerden faydalanması ilçemizdeki hayvancılığın kalkınmasında büyük önem taşımaktadır. Hayvanlarını teslim alan çiftçilerimize hayırlı olsun dilerim. Bu projede emeği geçen İl Müdürü Özkan Yolcu başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.